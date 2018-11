Mihai Fifor demisionează din Guvern - Cum își explică gestul: 'Am făcut o analiză foarte serioasă'

Mihai Fifor a anunțat luni că își va da demisia din funcția de ministru al Apărării. Acesta a spus că vrea să se implice în activitatea de partid.

„Am încercat să fac un mandat cât se poate de bun. Pe de altă parte, am făcut o analiză foarte serioasă. Am văzut ce s-a întâmplat în ultimele luni și am considerat că pot să merg în echipă la partid să încercăm să pregătim cei doi ani foarte grei care urmează. E nevoie să pregătim echipa pentru proiectele acestea importante. I-am rugat pe doamna prim-ministru și pe dl președinte Dragnea să fie de acord să-mi depun mandatul”, a spus Mihai Fifor, la Palatul Parlamentului.