Mihai Precup pune la aceeasi masa Guvernul și mediul de afaceri

În cadrul conferinței ”Perspectives in Banking and Financial Law”, găzduită de către Academia de Studii Economice, în parteneriat cu Facultatea de Drept, din cadrul ASE, Mihai Precup, Secretar de Stat, în cadrul Ministerului Finanțelor a declarat că ”un parteneriat între Guvern și mediul privat ar aduce multe beneficii pentru România”. De asemenea, Mihai Precup a declarat că ”sub conducerea ministrului Finanțelor, domnul Adrian Câciu, zilele acestea a trecut prin Guvern proiectul de lege privind înființarea Băncii de Investiții și Dezvoltare a României. Acesta este un proiect cheie pentru România care ar putea debloca multe investiții strategice pentru țara noastră. (…) Atâta timp cât avem proiete de investiții strategice în România, avem și locuri de muncă stabile”.

Un alt aspect punctat de către Mihai Precup, îl reprezintă faptul că ”în România, finanțare economiei reale este dependentă de finanțarea bancară. (…) Este foarte important ca Guvernul și mediul de afaceri să investească laolaltă, întrucât se asigură o eficientizare în cee ace privește cheltuirea banului public”.

Acesta a mai spus că ”se observă cum pe perioada crizei prin care am trecut, Guvernele, în special cele din Europa de Est, au jucat un rol extrem de important în deblocarea unor investiții strategice. Privatul, chiar dacă el este mai dinamic, capacitatea lui de a demara și a se implica în proiecte de investiții mari este limitată. Astfel, Guvernele, chiar dacă se mișcă mai greu, au totuși capacitatea să deblocheze proiecte de investiții mari”.

Mihai Precup i-a invitat pe tinerii studenți să acceseze site-ul Guvernului și să aplice pentru ”diverse proiecte ale instituției, sau chiar locuri de muncă pentru că doar așa putem impinge proiecte înainte”.