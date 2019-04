Mihai Teja, înainte meciului cu Viitorul - Becali mi-a transmis că pot pleca atunci când doresc eu de la FCSB

Antrenorul Mihai Teja a reafirmat faptul că nu se teme că va fi demis de la FCSB şi a precizat că patronul Gigi Becali i-a transmis că poate pleca atunci când doreşte de la echipă potrivit news.ro.

"Niciodată nu gândesc un meci la egal, îmi doresc mai mult, tot timpul mi-am dorit mai mult, am vrut să câştig fiecare meci. Am auzit de ce l-am pus pe Nedelcu, dar ce era să fac în minutul 90 (n.r. - cu CFR Cluj)? Să fi pus un atacant când ei aveau o grămadă de faze fixe şi să fi luat gol în ultimul minut? Sau de ce nu am jucat cu două vârfuri? Am jucat cu două vârfuri cu Sepsi şi prima repriză a fost criticată că nu s-a jucat. Din punctul meu de vedere ideea e simplă, trebuie să ataci cu cât mai mulţi jucători., dacă vrei să câştigi trebuie să aduci cât mai mulţi jucători în careu. În rest, că joci cu trei, cu cinci vârfuri, cu şapte mijlocaşi, asta depinde. Este părerea domnului Becali că jucătorii nu sunt bine antrenaţi, ce să spun eu? Vorbesc cu patronul în fiecare zi, aproape, dar asta rămâne între mine şi dânsul. Nu-mi simt postul ameninţat, nici nu mi-e frică, nu mi-e teamă de nimic. Când faci un rezultat de egalitate sau pierzi, e clar că apar listele, fiecare încearcă să vină la Steaua, pentru că... E normal să fie aşa la toate echipele din lume, nu numai la Steaua. Când sunt lucruri mai puţin reuşite, toate lumea dă în tine. Când e bine, toată lumea e cu tine. Am vorbit cu domnul Becali despre lucrurila acesta, ne-am pus de acord, i-am explicat prin argumentele mele ce s-a întâmplat şi aşa este cel mai bine. Din discuţia mea cu domnul Becali, mi-a spus că pot să plec de la Steaua când vreau eu. Deocamdată nu plec. Vedem la vară, vedem când e, astăzi nu plec. Aşa mi s-a transmis, că plec când îmi doresc eu, când vreau eu să plec de la Steaua. Vedem, mâine, poimânine, în vară, peste un an, peste un an şi jumătate, nu ştiu. Fiecare îşi doreşte să faci performanţă undeva şi să pleci mai departe. Nu vreau să vorbesc de transferuri, când o să mă hotărăsc că voi rămâne în continuare la Steaua, o să vă spun şi strategia", a declarat Teja, într-o conferinţă de presă.

El se aşteaptă la un nou meci dificil cu FC Viitorul, partidă de la care va lipsi mijlocaşul Mihai Pintilii.

"Un joc foarte greu, cu Viitorul, o echipă care joacă un fotbal bun, care a demonstrat şi în meciurile de cupă şi în campionat, de când s-a calificat în play-off a avut evoluţii foarte bune. Trebuie să mergem să câştigăm, este clar şi sper să iasă un meci spectaculos, un meci frumos. Gică Hagi îşi doreşte să câştige fiecare meci, nu există titulari şi nu există rezerve la Gică, aşa cum gândeşte el, acolo există 30 de copii în lot şi fiecare intră şi îşi face treaba foarte bine. Cei care intră joacă la fel de bine ca ceilalţi. Viitorul este singura echipă care are o filozofie de joc şi încearcă să şi-o exprime pe teren şi o face foarte bine de foarte mult timp şi s-au creat nişte automatisme foarte bune, fiecare ştie ce are de făcut şi nu e uşor să joci împotriva lor. Pintilii nu este apt şi nu va fi în lot, Momcilovici s-ar putea. Pintilii mai are şi săptămâna viitoare de făcut separat şi după aceea cred că revine cu echipa", a afirmat antrenorul.

Teja şi l-ar dori pe Ianis Hagi la FCSB: "Ianis Hagi e un jucător extraordinar, mie îmi place foarte mult, are calităţi şi poate să ajungă mult mai sus. Orice echipă şi l-ar dori, pentru că în ultima perioadă a crescut foarte mult, mai ales de când a venit de la Fiorentina, este un alt Ianis Hagi şi mă bucur pentru el, îl cunosc de mic şi are calităţi foarte, foarte bune, cu siguranţă va ajunge un jucător de top. Dacă m-aş trezi cu el la antrenament l-aş îmbrăţişa. Orice jucător care vine la Steaua şi aduce un plus şi are calitate, eşti mulţumit din punctul de vedere al antrenorului. "

Mihai Teja consideră că ar fi benefică introducerea asistenţei video pentru arbitraj în Liga I.

"Mi-aş dori VAR pentru că nu ar mai fi discuţii şi atunci există corectitudine. Am greşit, am plătit, nu am greşit, mi s-a dat ceea ce îmi trebuie mie sau pentru ceea ce am muncit. Peste tot ar trebuie să se întâmple aşa ceva, toţi avem nevoie de corectitudine şi lucrurile să se întâmple corect pe teren. Şi dacă m-am simţit dezavantajat ce se întâmplă? Nu mai pot să schimb nimic, asta e, mergem mai departe şi arbitri pot greşi, cum s-a întâmplat şi în străinătate şi a intervenit VAR-ul. Şi ei sunt oameni, mai greşesc, o dată greşesc împotriva ta, o dată pentru tine, se întâmplă", a spus el.

Mijlocaşul Bogdan Planici îl consideră pe Ianis Hagi cel mai periculos jucător din lotul echipei antrenate de Ghoerghe Hagi.

"Va fi un meci greu, precum cel de aici, de pe Arena Naţională, sunt o echipă foarte bună, cu un antrenor foarte bun, trebuie să dăm ce avem pentru a câştiga. Mai avem cinci meciuri, trebuie să ne concentrăm pe noi şi să încercăm să le câştigăm pe toate, aşteptând o greşeală a celor de la CFR. Ianis Hagi e jucătorul lor cel mai periculos, poate pasa, şuta, marca, dar sunt şi alţi jucători periculoşi, el e doar unul dintre ei, cred. În atac e Rivaldinho, care e şi el foarte bun, a jucat bine în ultimele meciuri, vom avea un meci greu, dar trebuie să ne concentrăm asupra noastră şi să jucăm la cel mai înalt nivel, pentru că eu cred că dacă vom da sută la sută vom câştiga", a spus Planici.

Meciul FC Viitorul - FCSB se va disputa, duminică, de la ora 21.00, în etapa a a VI-a a play-off-ului Ligii I.