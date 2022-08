Mii de credincioşi ortodocşi şi greco-catolici, la pelerinajul de la Mănăstirea Nicula din Cluj-Napoca

Mii de credincioşi ortodocşi şi greco-catolici participă la pelerinajul care are loc în fiecare an de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Nicula, unde se află Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, despre care tradiţia spune că are puteri tămăduitoare.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este marcată de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, printr-un pelerinaj eparhial la Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, Sanctuar Episcopal Major.

Programul pelerinajului cuprinde o noapte de rugăciune, din seara zilei din 14 august, până în ziua Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, 15 august, când, de la ora 10,00, va fi celebrată Sfânta Liturghie arhierească de către Episcopul eparhial de Cluj-Gherla împreună cu preoţi de pe întreg cuprinsul eparhiei, potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de organizatori, conform Agerpres.

Preasfinţitul Părinte Claudiu, eparhul de Cluj-Gherla, invită şi în acest an credincioşii să continue tradiţia urmată de-a lungul generaţiilor în Biserica Română Unită şi în Eparhia de Cluj-Gherla, cea a pelerinajelor la sanctuarele mariane în Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

"Reînnoim invitaţia de a ne reuni în rugăciune, asemeni Sfinţilor Apostoli la Adormirea Maicii Domnului, în număr cât mai mare, la programul pregătit împreună cu Surorile Congregaţiei Maicii Domnului. O vom cinsti pe Maica Domnului, vom afla adăpost sub privirea ei iubitoare, răspuns cererilor, alinare suferinţelor şi îndrumare bună pe calea vieţii", afirmă înaltul prelat, citat în comunicat.

În cadrul celebrării Sfintei Liturghii Arhiereşti din Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, părintele Claudiu va sfinţi icoana patronală a mănăstirii, "Maica Sfântă - mângâierea celor ce plâng".

La sfârşitul Liturghiei va fi lansată monografia istorice "Surorile Congregaţiei Maicii Domnului: un veac de mărturie catolică (1921-2021)".

Programul Pelerinajului Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla la Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca cuprinde, duminică, la ora 18.00 - Slujba Vecerniei; Paraclisul Maicii Domnului, la ora 20.00 - Rugăciunea Sfântului Maslu; 21.30 - Adoraţie Euharistică, 22.30 - Sfânta Liturghie, 00.30 - Calea Crucii a familiilor; Coroniţa Îndurării Divine, 2.00 - Acatistul Maicii Domnului, 3.00 - Rugăciunea Rozariului de bucurie, 4.00 - Rugăciunea Rozariului de lumină, 5.00 - Rugăciunea Rozariului de durere, 6.00 - Rugăciunea Rozariului de mărire.

Luni, 15 august, programul începe la ora 9.00 cu Rozariul şi continuă la ora 10.00 cu Sfânta Liturghie Arhierească, Rugăciunile pentru dobândirea Indulgenţei plenare, Sfinţirea Icoanei Maicii Domnului - Icoana patronală a Sanctuarului, Lansarea Monografiei istorice - Surorile Congregaţiei Maicii Domnului: un veac de mărturie catolică (1921-2021).

Pentru ortodocşi, procesiunea va începe duminică, 14 august, de la ora 12.00, de la Biserica Sfântul Nicolae, din parcul central al oraşului Gherla şi va continua pe jos până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula. Procesiunea va fi condusă de către IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, însoţit de PS Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud, şi de PS Macarie, Episcop-vicar de Ruse.

De la ora 18.00, pe Altarul de vară al Mănăstirii va fi săvârşită slujba Vecerniei Mari şi a Litiei, iar de la ora 22.00, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică şi va fi săvârşită Slujba Utreniei şi Prohodul Maicii Domnului.

Toate aceste slujbe de priveghere vor culmina cu procesiunea icoanei, în jurul orei 00.00.

În ziua praznicului, luni, 15 august 2022, de la ora 9.00, tot pe Altarul de vară, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, va săvârşi Sfânta Liturghie şi va rosti pelerinilor un cuvânt de învăţătură.

Totodată, Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj, structurile Ministerului Afacerilor Interne şi autorităţile locale, împreună cu reprezentanţii organizatorilor conlucrează pentru bunul mers al evenimentelor religioase prilejuite de marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului.

Prefectul judeţului Cluj, Irina Munteanu, alături de reprezentanţii structurilor Ministerului Afacerilor Interne au participat la stabilirea detaliilor referitoare la procesiunile religioase prilejuite de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată de credincioşii ortodocşi şi de cei greco-catolici.

La Mănăstirea (Sanctuar Arhiepiscopal Major) şi Casa Generală a Congregaţiei Surorilor Maicii Domnului din Cluj-Napoca, prefectul judeţului Cluj a discutat cu Preasfinţia Sa Claudiu Lucian Pop, Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, referitor la programul evenimentelor şi detalii organizatorice, astfel încât desfăşurarea evenimentului religios să decurgă fără incidente.

De asemenea, arhimandritul Nicolae Moldovan, stareţul aşezământului monahal "Adormirea Maicii Domnului" de la Nicula a primit vizita prefectului Irina Munteanu, a viceprimarului municipiului Gherla şi a primarului comunei Fizeşul Gherlii, alături de cadrele din conducerea MAI de la nivel judeţean, ocazionată de întâlnirea de lucru în teren.