Mijlocaşul Răzvan Marin: Mă bucur că Mister a avut încredere să mă pună căpitan. Victoria cu Belarus e bună pentru moralul nostru

Mijlocaşul Răzvan Marin a declarat, miercuri seară, că se bucură pentru că a fost căpitanul naţionalei României la meciul cu Belarus, subliniind că victoria este bună pentru moralul echipei, anunță news.ro.

"Mă bucur că Mister a avut încredere să mă pună căpitan. Veneam după nişte eşecuri şi e un meci bun pentru moralul nostru. Ne va ajuta pentru meciurile cu Norvegia şi Irlanda de Nord. A fost o mândrie să fiu căpitan,când am văzut că nu joacă Tătă, m-am gândit că poate sunt eu, că eram cel mai vechi. Sper sănu înşel această încredere. Mă bucur că amdat gol, nu am mai dat de un an jumate", a declarat Marin la Pro X.

Reprezentativa României a învins naţionala Belarusului, cu scorul de 5-3 (4-0), într-un meci amical disputat miercuri seară, pe stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti.

Au marcat Mitrea ’11, R. Marin ’20, Nedelcearu ’31, ’55 şi Puşcaş ’44 pentru tricolori, respectiv Kendysh ’63, Bakhar ’80 şi Klimovich ‘90+2 pentru oaspeţi.

Belarus a ratat un penalti prin Yablonski, în minutul 83.