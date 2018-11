Miley Cyrus, Neil Young, Gerard Butler se află printre vedetele care și-au pierdut locuințele în incendiile din California

Violentul incendiu 'Woolsey' a ars reşedintele multor celebrităţi precum cântăreţii Neil Young şi Miley Cyrus, situate în zona de nord a oraşului Los Angeles, sau casa din Malibu a celebrului actor Gerard Butler, potrivit postărilor de pe reţelele de socializare ale acestor vedete, relatează EFE luni, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Miley Cyrus, "casa ei nu mai este în picioare", dar "amintirile împărtăşite cu familia şi prietenii rămân puternice". "Sunt o norocoasă. Animalele şi dragostea vieţii mele sunt bine sănătoşi şi acesta este singurul lucru care contează", a scris cântăreaţa în vârstă de 25 de ani pe contul său de Twitter.



De asemenea, legendarul rocker Neil Young a scris pe portalul său că şi-a pierdut casa în urma ingeniosului. "California este un paradis pentru noi toţi. Un cadou. Suntem trişti că nu am putut să o apărăm de furia Mamei Naturii", a scris autorul hitului 'Rockin in the free world', în vârstă de 73 de ani.



Şi casa celebrului actor Gerard Butler a fost înghiţită de flăcări. Actorul a postat pe contul său de Instagram ravagiile făcute de acest incendiu, cel mai devastator din istorie, asupra reşedinţei sale de 300 de metri pătraţi care a ars din temelii.



"M-am întors la casa mea din Malibu după ce am fost evacuat. Este un moment sfâşietor pentru toată California", a scris actorul pe contul său de Instagram unde a postat ceea ce a mai rămas din vila sa.

Şi casele altor celebrităţi au fost afectate la sfârşitul săptămânii trecute de devastatorul ''Woolsey Fire'.



Numeroşi actori şi actriţe au fost evacuaţi weekendul trecut, precum Roma Downey, Alyssa Milano, Rainn Wilson, Eddie McClintock şi cântăreaţa Melissa Etheridge. Clanul Kardashian, Alyssa Milano, Guillermo del Toro şi cântăreaţa Cher sunt alte celebrităţi ale căror case au avut de suferit din cauza incendiilor care răvăşesc California.



Potrivit TMZ, câştigătoarea olimpică şi personalitate de televiziune Caitlyn Jenner şi-a pierdut casa în incendiu.



Actorul Charlie Sheen a cerut ajutor pe Twitter pentru a-şi localiza părinţii, Janet şi Martin Sheen.



'Woolsey Fire' a mistuit până în acest moment 14.000 de hectare de vegetaţie şi a obligat evacuarea a 75.000 de reşedinţe din comitatele Ventura şi Los Angeles.