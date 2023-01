Militar rus care a dezertat din Ucraina a fost prins și împușcat

Autorităţile ruse anunţă miercuri că au ucis prin împuşcare un militar, Dmitri Perov, în vârstă de 31 de ani, care a dezertat dintr-o bază militară, despre care mai multe publicaţii scriu că a fugit dintr-o unitate desfăşurată în cadrul Războiului rus din Ucraina, relatează AFP și news.ro.

”Dmitri Perov, căutat pentru că a părăsit în mod voit o unitate militară fără autorizaţie, a fost găsit şi eliminat”, anunţă într-un comunicat postat pe Telegram Guvernul regiunii Lipeţk, în vestul Rusiei.

Această sursă nu precizează unde a fost ucis bărbatul şi în ce circumstanţe.

Potrivit filialei locale a postului de stat VGTRK, tânărul militar a dezertat din ”zona operaţiunii militare speciale în Ucraina” şi a fost căutat în paralel în regiunile Voronej şi Lipeţk.

Potrivit filialei VGTRK, care citează surse anonime, el ar fi putut fi înarmat cu un pistol mitralieră şi grenade şi încerca să se ducă în satul său natal, în regiunea Lipeţk.

În ultimele luni au fost semnalate mai multe dezertări ale unor militari ruşi care luptă în Ucraina.

Miercuri, ziarul Kommersant dezvăluie că un dosar penal a fost deschis unui număr de opt militari, acuzaţi că au plecat în decembrie, cu tot cu arme, de la o bază din regiunea ucraineană Lugansk (est) şi că s-au dus cu taxiul în Rusia.

La începutul lui decembrie, forţe de ordine ruseşti au arestat un fugar acuzat de rănirea prin împuşcare a unui poliţist şi suspectat, dezvăluie presa, de a fi un dezertor din grupul paramilitar Wagner.

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat, după ce a lansat Războiul rus în Ucraina, amendamente care prevăd până la zece ani de închsioare în cazul militarilor care dezertează sau refuză să lupte.

În urma unor înfrângeri importante pe front, Putin a ordonat, înseprembrie, mobilizarea a 300.000 de rezervişti pentru a lupta în Ucraina, determinând zeci de mii de ruşi să fugă din ţară pentru a nu fi înrolaţi.

1/ #Ukraine #Russia



In the Lipetsk region, a deserter who escaped with a weapon from the zone of the NWO was eliminated.



On January 13, 31-year-old Private Dmitry Perov voluntarily left the location of the regiment on the territory of the special operation. pic.twitter.com/TqfAR5Xx4y