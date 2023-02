Milli Vanilli concertează în august, în România, la 'We Love Music Festival' din Râmnicu Vâlcea

Milli Vanilli, artistul cu cea mai controversată poveste, vine în România pentru un recital la cea de-a II-a ediţie a "We Love Music Festival", care va avea loc la Platoul Feţeni din Râmnicu Vâlcea în perioada 18 - 20 august, informează un comunicat transmis Agerpres.

Artistul va interpreta cele mai cunoscute piese lansate - "Girl You Know It's True", "Baby Don't Forget My Number", "Girl, I'm Gonna Miss You", "Bame It On The Rain", "All Or Nothing".

Milli Vanilli se alătură celorlalţi doi artişti internaţionali anunţaţi de organizatori - East 17 şi President.

Milli Vanilli a fost o formaţie muzicală activă între anii 1988 şi 1998. I-a avut ca membri pe Fab Morvan şi Rob Pilatus. Trupa a avut o existenţă învăluită în controverse. De fapt, Frank Farian a înfiinţat Milli Vanilli, alături de soliştii Charles Shaw, John Davis, Brad Howell şi Linda Rocco. Deşi erau foarte talentaţi, nu aveau o imagine scenică suficient de convingătoare. De aceea, pentru a asigura succesul comercial al proiectului, Frank Farian i-a angajat pe Fabrice Morvan şi Robert Pilatus, doi tineri manechini şi animatori pe care i-a descoperit într-un club din Berlin. Adevăraţii interpreţi cântau în culise, iar cei doi manechini dansau şi făceau playback pe scenă, în faţa publicului. Drept urmare, când s-au aflat aceste amănunte, le-a fost retras Premiul Grammy primit în 1990, iar Fab şi Rob s-au despărţit.

În prezent, doar Fabrice Morvan mai face parte din grup şi va urca pe scena "We Love Music Festival"de la Râmnicu Vâlcea.

Biletele se pot găsi pe iabilet.ro. În prezent, biletele sunt într-o etapă de pre-sale.