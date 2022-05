Ministerul Energiei, George Niculescu, lucrează la legislaţia care va permite instalarea de turbine eoliene în Marea Neagră

Ministerul Energiei lucrează în prezent la legislaţia care va permite instalarea de turbine eoliene pe mare (offshore), ţinta fiind ca România să fie pionier în acest sector în Marea Neagră, a declarat, marţi, George Niculescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, în cadrul unui eveniment care a avut loc la Copenhaga, conform Agerpres.

"Pentru sectorul energetic, avem din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă peste 1,5 miliarde de euro. Pe 31 martie am lansat call-ul pentru proiecte în valoare de 460 de milioane de euro. Investitorii pot depune până la 31 mai proiecte pentru a cere finanţare. Vrem să finanţăm peste 950 de MW de energie regenerabilă: 450 de MW în eolian şi 400 de MW în panouri fotovoltaice", a arătat Niculescu, în cadrul conferinţei organizate de Asociaţia Centrul Român al Energiei, în parteneriat cu Ambasada României în Danemarca.Acesta este doar începutul, le-a spus el investitorilor danezi."Pentru că în octombrie vom lansa Fondul de Modernizare, care este de circa 1,4 miliarde de euro pe an, deci o resursă financiară foarte importantă pentru a realiza noi capacităţi de producţie curată de energie în România. Îndrăznesc să vă sfătuiesc să analizaţi aceste oportunităţi, pentru a veni în România şi a dezvolta proiecte aici. România în această perioadă se află în a doua fază de dezvoltare a proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile", a arătat Niculescu.Ministerul Energiei lucrează în prezent la legislaţia din sectorul eolian offshore, unde România are un potenţial uriaş."Am început acest proces la finele anului trecut. Draftul de lege care este în Parlament din 2019 nu mai este fezabil, aşa că am decis să lucrăm cu Banca Mondială, ca şi consultant, pentru a avea un cadru legislativ stabil şi predictibil pentru investiţii în sectorul eolian offshore din Marea Neagră. Avem studii care arată că potenţialul este mare, de altfel Dobrogea, cunoscută pentru potenţialul său eolian, a atras cea mai mare parte din proiectele eoliene din primul val. Deci este natural să continuăm şi ne dorim să fim prima ţară care implementează proiecte offshore wind în Marea Neagră", a completat oficialul ministerial.