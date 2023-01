Ministerul Energiei, vizită de lucru inopinată la Hidrocentrala Porțile de Fier 1

Ministerul Energiei, Virgil Popescu, a facut o vizită de lucru inopinată la Hidrocentrala Porțile de Fier 1, conform unei postări pe Facebook.

„Astăzi am făcut o vizită de lucru inopinată la Hidrocentrala Porțile de Fier 1. Am stat de vorbă cu angajații și am cerut o evaluare a condițiilor de muncă. Astăzi la PF producem 35% din totalul producției de energiei electrică al Hidroelectrica”, a scrie ministrul.

Popescu a anunțat săptămâna trecută, după accidentul de la Complexul Energetic Oltenia în care au murit trei angajați, că va face controale la unitățile energetice.