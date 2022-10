Ministrul Boloș insistă să sperie beneficiarii de pensii speciale: Vârsta de pensionare trebuie să fie corelată cu capacitatea de muncă

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a afirmat, marţi, că trebuie revenit "la normalitate" în privinţa pensiilor şi a vârstei de pensionare, argumentând că jalonul care se referă la reforma pensiilor nu va fi eliminat din PNRR sub nicio formă.

"Ministerul Muncii este cel care va veni cu propunerile. Dacă vreţi, în PNRR, Ministerul Muncii având în responsabilitate acest jalon, va trebui să colaboreze şi cu ministerele de linie, dumnealor având sarcina, potrivit PNRR, să prezinte în luna decembrie măsurile cu care vin şi propunerile pe care le au. Acest jalon nu poate fi eliminat din PNRR şi eu am îndemnat la normalitate în sensul în care anumite lucruri care sunt dincolo de limita bunului simţ să fie puse în normalitate. Şi am dat exemplu de pensia care depăşeşte salariul în plată, de majorări ale salariului de bază cu, dacă vreţi, prime de concediu şi alte cele care sunt adăugate în ultima lună, înaintea ieşirii la pensie, chiar această corelare a vârstei de pensionare care trebuie să fie corelată cu capacitatea de muncă, că ne este greu să credem că la 45 de ani cineva şi-a pierdut capacitatea de muncă şi trebuie să intre în pensie. Deci acestea au fost recomandările pe care le-am avut pentru a intra în normalitate", a declarat Boloş la Parlament, unde a fost audiat de Comisia de afaceri europene a Camerei Deputaţilor, potrivit Agerpres.El a adăugat că ministrul Muncii, Marius Budăi, poate da detalii despre aceste aspecte."Dar dumnealor colaborează cu ministerele de linie şi va trebui să avem o propunere în acest sens, un jalon care nu poate fi eliminat - trebuie să lămuresc aceste lucruri - nu poate fi eliminat din PNRR, el trebuie să fie implementat şi trebuie să vedem unde ajungem în discuţiile cu Comisia Europeană, pentru că este acel tip de jalon care este de tip 'red line', adică de linie roşie, adică poate să ducă la blocarea PNRR. Iar din acest punct de vedere eu ştiu că şi până acum am dat dovadă de responsabilitate şi unitate în implementarea PNRR, iar măsurile acestea pe care le-am enumerat şi care fac apel la normalitate sunt, cred eu, soluţii care pot să mai ducă la paşi înainte pentru ceea ce înseamnă realizarea jalonului", a transmis ministrul Boloş.