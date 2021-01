Ministrul Culturii: Schema de ajutor de stat pentru sectorul cultural, în valoare de 100 de milioane de euro, a fost trimisă la Ministerul Economiei

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că schema de ajutor de stat în valoare de 100 de milioane de euro pentru sectorul cultural românesc, iniţiată în urmă cu două luni, a fost trimisă Ministerului Economiei şi că forma ei urmează să fie supusă unei analize şi poate fi îmbunătăţită.

În luna noiembrie 2020, viceprim-ministrul Raluca Turcan a anunţat că, în urma discuţiilor cu reprezentanţi ai domeniului cultural-artistic românesc, a fost decisă implemetarea unei scheme de ajutor de stat în valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi, potrivit news.ro.

Ulterior, mulţi operatori culturali au semnalat că nu au putut accesa schema de ajutor de stat şi numeroşi artişti independenţi s-au plâns că nu au fost cuprinşi în aceasta.

„Iniţial, în programul de finanţare IMM Invest nu erau incluse codurile CAEN ale SRL-urilor sau ONG-urilor cu activitate în zona culturală. Am făcut demersuri insistente, pentru că nu am avut succes de prima dată, până când s-a reuşit acest lucru. Mulţi actanţi din sectorul cultural au aplicat şi au obţinut finanţări la acea schemă lansată de Ministerul Economiei. Legat de cealaltă schemă de ajutor, pot să anunţ că ea e finalizată la nivelul Ministerului Culturii şi chiar astăzi pleacă, pe circuit, către Ministerul Economiei. Acolo va fi supusă unei analize şi la nivel guvernamental”.

Despre această schemă de ajutor, Gheorghiu a spus că „în două luni a ajuns la o formă care în continuare nu mulţumeşte pe toată lumea, dar care mulţumeşte mai multă lume decât în faza iniţială”.

„Misiunea Ministerului Culturii e încheiată, în sensul că schema, în forma pe care am conceput-o noi, pleacă pe circuit. Ea poate fi perfecţionată la Ministerul Economiei sau la nivel de Secretariat General al Guvernului. Nu mai este în curtea noastră. Cei care consideră că putea fi concepută mai bine şi că pot fi aduse îmbunătăţiri, în continuare pot să se adreseze ministerelor de resort”, a completat Gheorghiu.

El a subliniat că schema „ţine mai mult de zona economică şi mai puţin de zona culturală”.

„A fost din partea noastră un exces de zel să ne asumăm conceperea acestei scheme. Am blocat practic jumătate din personalul Unităţii de Management al Proiectului. Din punctul meu de vedere, din start ea trebuia să fie gândită la Ministerul Economiei, dar, dacă ne-am asumat, am dus-o până la capăt, aşa cum am putut, pentru a împăca ceea ce s-a cerut cu ceea ce poate fi aplicat procedural. Multe lucruri solicitate, care şi astăzi sunt exprimate public prin nemulţumiri, nu pot fi incluse în schemă pentru că nu ar fi acceptate de Comisia Europeană. Dar poate la Ministerul Economiei se vor găsi soluţii mai bune”.

Gheorghiu a mai menţionat că a primit pe parcursul anului trecut tot sprijinul fostului prim-ministru, Ludovic Orban, precum şi al fostului ministru al Economiei, Florin Cîţu. Pe această schemă, pot solicita fonduri organizaţiile non-guvernamentale şi societăţile comerciale din domeniul cultural.