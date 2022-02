Ministrul Economiei, Florin Spătaru: Avem nevoie de producţia de energie electrică mai mare pentru o tranziție ecologică a ecosistemului de mobilitate

Pentru accelerarea tranziţiei ecologice a ecosistemului de mobilitate avem nevoie de programe de finanţare pentru producţia de energie electrică, dar şi de sprijin pentru atragerea investiţiilor în noi tehnologii, a arătat ministrul Economiei, Florin Spătaru, în carul Consiliului Competitivitate (COMPET) de la Bruxelles.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis vineri AGERPRES, în ceea ce priveşte Pachetul legislativ Fit for 55 şi tranziţia verde a ecosistemului industrial al mobilităţii, ministrul Spătaru a apreciat că fără un sprijin financiar adecvat şi un climat competitiv, anumite sectoare industriale se vor reloca în afara Uniunii Europene. Acesta a precizat că analiza la nivel naţional a relevat că nevoile sectorului auto sunt transformarea producţiei, a produselor, a fluxurilor de producţie, securitatea aprovizionării componentelor critice, formarea şi perfecţionarea angajaţilor existenţi şi mai ales sprijin pentru investiţii şi dezvoltare.Pe de altă parte, Florin Spătaru a menţionat preocuparea evidentă a miniştrilor Economiei din Europa, prezenţi la COMPET, în legatură cu evenimentele militare din Ucraina."Am stat de vorbă cu mai mulţi dintre miniştrii economiei europeni, alături de care am participat la Consiliul Competitivităţii de la Bruxelles, şi fiecare dintre aceştia şi-a exprimat îngrijorarea în legătura cu evenimentele tragice provocate de ofensiva Federaţiei Ruse asupra Ucrainei. Am reuşit, totuşi, să parcurgem ordinea de zi supusă agendei iniţiale a Consiliului care a prevăzut stabilirea unor standarde comune privind subvenţiile externe şi tranziţia verde a ecosistemului industrial-mobilitate", a declarat Florin Spătaru.Temele abordate în cadrul COMPET au vizat Propunerea de Regulament privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă, Directiva de modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE şi a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 în ceea ce priveşte raportarea de către întreprinderi de informaţii privind durabilitatea (CSRD) şi tranziţia verde a ecosistemul industrial-mobilitate.Pe agenda COMPET au figurat informări din partea Comisiei Europene privind EU Chips Act, Raportul anual privind piaţa unică şi Raportul privind dependenţele, Strategia UE privind standardizarea, Directiva privind guvernanţa corporativă sustenabilă şi obligaţia de diligenţă, iar Preşedinţia franceză a Consiliului UE a informat pe tema materiilor prime."Trebuie să ne asigurăm că noile reguli oglindesc aceleaşi standarde de intervenţie companiilor Uniunii Europene în baza regulilor privind ajutoarele de stat, nepermiţând întreprinderilor străine să beneficieze de un regim privilegiat. Trebuie să luăm măsurile adecvate pentru garantarea eficienţei acestei politici", a afirmat Spătaru, referitor la noua propunere care vizează abordarea subvenţiilor externe care denaturează piaţa internă.Demnitarul român şi-a exprimarea susţinerea cu privire la propunerea Comisiei pentru punerea în aplicare centralizată a acestui set de instrumente pentru ca modificarea cadrului legal să nu producă decalaje sau probleme de natură juridică.Miniştrii responsabili de Piaţa Internă şi Industrie au convenit asupra abordării generale în cazul propunerii CSRD, demnitarul român exprimând susţinere în acest sens.De asemenea, miniştrii COMPET au dezbătut pe tema consolidării Pieţei Interne în beneficiul companiilor industriale şi inovatoare cu capitalizare mică şi mijlocie. Ministrul român al Economiei a subliniat importanţa sprijinului oferit de Reţeaua Enterprise Europe beneficiarilor Orizont Europa pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor demarate şi asigurarea complementarităţii şi a sinergiilor între fondurile alocate la nivel naţional (ajutoare de stat şi alte scheme de garantare/finanţare) şi european (între EIC, IPCEI existente şi EU Chips Act).Acesta a reiterat poziţia României cu privire la eligibilitatea mid-cap-urilor din politica de coeziune. Ministrul român făcut referire la programul European Innovation Council (EIC) Accelerator şi la nevoia de accelerare a proceselor de semnare a granturilor pentru companiile selectate. Florin Spătaru a subliniat rolul single help desk şi oportunitatea asigurării unui proces mai transparent privind iniţiativele IPCEI şi implicarea întreprinderilor cu capitalizare medie şi a IMM-urilor în alianţele strategice sectoriale de la nivelul UE.Ministrul Economiei a participat, în 24 februarie, la lucrările Consiliului COMPET, secţiunea piaţă internă şi industrie, prezidate de Agnes Pannier-Runacher, ministrul delegat, responsabil de industrie, în cadrul Ministerului francez al Economiei, Finanţelor şi Redresării. La reuniunea COMPET au participat de asemenea vicepreşedintele Maros Sefcovic, comisarul Thierry Breton, responsabil pentru piaţa internă, şi comisarul Didier Reynders, responsabil pentru justiţie.