Ministrul Justiției a luat DECIZIA privind ocuparea funcției de procuror general al României - Vom comunica azi hotărârea comisiei

Ministrul Justiției a anunțat, la Parlament, că decizia privind ocuparea funcției de procuror general al României este luată, urmând a fi anunțată în cursul acestei zile.

Decizia e luata, am trecut azi etapa interviului si, precum spuneam, in cursul zilei vom comunica si concluzia comisiei de interviu dupa cum am dat si rezultatul cu privire la selectia candidatilor care vor sa devina procuror european, a spus Tudorel Toader.

Miercuri, la sediul Ministerului Justiției, au avut loc interviurile pentru ocuparea funcției de procuror general al României, candidații fiind Augustin Lazar, Gabriela Scutea, Daniel Horodniceanu și Marian Drilea.