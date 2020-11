Ministrul Justiției: 'E o prezumţie greşită că există inactivitate în Parchete'

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, susţine că este "o prezumţie greşită" ideea că există o inactivitate la nivelul Parchetelor şi anunţă că a transmis două recomandări prin care solicită intensificarea luptei împotriva traficului de persoane, a crimei organizate şi a corupţiei. Întrebat dacă este mulţumit de activitatea curentă a parchetelor, ministrul spune că, în opinia sa, este "o etapă de relansare" a activităţii acestora, potrivit news.ro.

"E o prezumţie greşită că există inactivitate în Parchete. Nu am informaţii din dosare şi nu am voie să am informaţii din dosare şi e bine să nu le am, dar discut cu conducerea Ministerului Public şi a celor două Parchete (DNA şi DIICOT – n.r.) şi ştiu că dânşii lucrează la o serie de dosare, unele destul de complexe, din câte am înţeles. Momentul în care aceste dosare se finalizează nu este o chestiune care să poată fi cunoştinţa ministerului Justiţiei, depinde foarte mult de probe”, a declarat ministrul Justiţiei, marţi după-amiază, într-o conferinţă de presă.

Citește și: Situație absolut scandaloasă în Vaslui. Un fost traficant de minore a ajuns consilier județean

Acesta s-a arătat convins că, după discuţiile din ultimii ani privind unele acuzaţii nefundamentate suficient pe probe aduse de unii procurori, anchetatorii se axează foarte mult pe acest aspect "pentru a proba dosarele foarte temeinic".

"Lupta anticorupţie trebuie să meargă mai departe cu respectarea procedurilor, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, nu e niciun dubiu din punctul meu de vedere şi cred că nici din al Parchetelor", a spus Predoiu.

Ministrul a precizat că a transmis două recomandări în care cere Parchetelor intensificarea luptei împotriva traficului de persoane şi a crimei organizate şi împotriva corupţiei.

"Sunt convins că vor apare şi rezultatele în perioada următoare”, a adăugat ministrul Justiţiei.

Întrebat dacă este mulţumit de activitatea curentă a parchetelor, ministrul a răspuns că, în opinia sa, este "o etapă de relansare” a activităţii acestora.