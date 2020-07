Ministrul Justiției, ultimele detalii despre extrădarea Alinei Bica: Există contact direct

Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a transmis, marți, că există un contact direct între Tribunalul București, care a emis mandatul de arestare pe numele Alinei Bica, și autoritățile italiene. Până la această dată, niciuna nu a cerut sprijin sau asistență de la MJ, potrivit lui Predoiu.

Cătălin Predoiu a transmis că procedura privind mandatul european de arestare pe numele Alinei Mihaela Bica se desfășoară între autoritățile italiene și instanța care a emis mandatul, respectiv Tribunalul București, informează Mediafax.

„Alina Mihaela Bica a fost reținută de autoritățile italiene în baza mandatului european de arestare emis de Tribunalul București. Aceasta are de executat 4 ani de închisoare în urma sentinței din dosarul în care a fost găsită vinovată pentru favorizarea făptuitorului. În momentul de față, există un contact direct între autoritatea judiciară de emitere a mandatului european de arestare (Tribunalul București) și autoritățile italiene. Niciuna dintre părți nu a solicitat, până la acest moment, sprijin sau asistență din partea Ministerului Justiției”, a transmis Predoiu.

În ce privește transmiterea documentelor solicitate de partea italiană, Predoiu a spus că informația primară se află la instanța emitentă a mandatului european de arestare, adică Tribunalul București, care are o vastă experiență în astfel de proceduri și răspunde solicitărilor autorităților de executare ale mandatelor europene de arestare.

„Conform reglementărilor europene în vigoare, România aplică dispozițiile Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene transpusă în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Atât Decizia-cadru sus-menționată, cât și legislația română de transpunere promovează contactul direct între autoritatea judiciară de emitere și cea de executare, Ministerul Justiției are atribuții limitate, în calitatea sa de autoritate centrală în materia mandatului european de arestare, în sensul de a sprijini fie autoritatea judiciară emitentă a MEA, fie pe cea de executare, la solicitarea acestora, ori de câte ori nu se reușește transmiterea pe cale directă sau este nevoie să asiste și să sprijine autoritățile române în emiterea și executarea mandatelor europene de arestare”, a mai spus Predoiu.

Alina Mihaela Bica era urmărită internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul București, pentru favorizarea făptuitorului. Aceasta are de executat 4 ani închisoare.

Bica a fost prinsă și arestată vineri seara, iar în prezent se află în arest la domiciliu, în Italia.

În aceeași zi în care a fost prinsă Alina Bica, a fost capturat, tot în Italia, și omul de afaceri Ioan Bene, care era urmărit internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul București, pentru fals sub înscrisuri sub semnatură privată, dare de mită, evaziune fiscală. Acesta are de executat 6 ani și 2 luni închisoare.