Ministrul Fondurilor Europene, după ce Ludovic Orban s-a lansat în promisiuni: 'Avem o problemă de finanțare'

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat într-o intervenție telefonică la Antena 3 că proiectul autostrăzii Sibiu-Pitești face parte din Coridorul 4 Pan-European, iar din această perspectivă, România are un angajament de închidere a acestor tipuri de coridoare până în anul 2030.

„Problemele care țin de mediu au fost sesizate de către Comisia Europeana, proiectul aflându-se în curs de evaluare la nivelul Comisiei Europene. Practic, avem o problemă pe de o parte legată de finanțare. Să nu uităm că vorbim despre 122 km de autostradă și 3 miliarde de euro, valoarea acestei investiții. Pe de altă parte, avem problema implementării proiectului, pentru că acest proiect după cum se cunoaște acest proiect are cinci loturi din care se compune. Pentru primul lot a fost dat ordinul de începere a lucrărilor, iar pentru lotul 4 și 5 încă contractele de execuție lucrări sunt în curs de derulare”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, sâmbătă, în emisiunea Income.

În ceea ce privește termenul dat de Comisie, acesta este de 23 februarie.

„Pe acest traseu sunt 11 situri Natura 2000. În acest situri sunt foarte multe specii de animale, plante, insecte. Noi am întocmit răspunsul sub forma unui draft pentru a răspunde solicitărilor Comisiei Europene. Nu sunt singurii din Europa cu acest tip de probleme. Noi am susținut că această specie de gândaci nu este afectată”, a declarat Marcel Boloș.

Construcţia autostrăzilor Iaşi-Târgu Mureş şi Sibiu-Piteşti sunt două dintre marile priorităţile ale Guvernului, a declarat, vineri, la Iaşi, premierul Ludovic Orban.

Prezent la manifestările dedicate Unirii Principatelor Române, şeful Executivului a arătat că ambele autostrăzi "sunt fundamentale pentru a asigura legătura între provinciile istorice".



"Obiectivul nostru este ca, prin exerciţiul financiar multianual 2021-2027, autostrada Unirii să fie finanţată din fonduri europene, atât studiul de fezabilitate, cât şi construcţia. Există două mari priorităţi: autostrada Unirii şi autostrada Sibiu-Piteşti, care sunt fundamentale pentru a asigura legătura între provinciile istorice şi, mai ales pentru dumneavoastră, ca să asigure cu adevărat conectarea la reţeaua de transport europeană pe profil de autostradă. Mai mult decât atât, deja pregătim, ştiţi foarte bine că preşedintele României a fost acela care a organizat Reuniunea celor trei mări la care s-au pus bazele unei finanţări a unui proiect de autostradă care să asigure legătura nord-sud, în estul Uniunii Europene. Şi acest proiect, care corespunde în cea mai mare parte cu Coridorul IX Pan European, va face obiectul străduinţelor şi eforturilor noastre pentru a obţine finanţare şi pentru a-l finaliza", a afirmat Orban.