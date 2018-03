Ministrul Meleşcanu: Diplomaţia este un fel de artă

Diplomaţia este un fel de artă, iar obiectivul principal al ambasadorilor este interesul naţional, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, la conferinţa internaţională de diplomaţie şi afaceri globale "2Day Ambassador", informează agerpres.ro.

Elevii Complexului educaţional Lauder-Reut, împreună cu peste 270 reprezentanţi ai 26 de unităţi de învăţământ din Bucureşti şi din Israel, au participat la cea de a VII-a ediţie a conferinţei "2Day Ambassador".Meleşcanu le-a vorbit elevilor despre educaţie şi diplomaţie."Investiţia cea mai importantă a unei ţări este educaţia, este una pe termen lung, dar cea mai importantă decât toate. (...) Cetăţenii trebuie să fie educaţi, capabili să facă propria lege şi să hotărască în consecinţă", a spus ministrul.Potrivit acestuia, schimbarea cea mai importantă din lumea modernă o reprezintă social media, care permite ca oricine să fie informat aproape instantaneu când se petrece ceva."Propaganda şi alte astfel de mijloace sunt folosite pe larg pentru a distruge reţeaua societăţii. Schimbarea cea mai importantă din lumea modernă e social media, ceea ce ne permite să fim informaţi aproape instantaneu când se petrece ceva, dar, în acelaşi timp, e un instrument ce poate fi folosit în mod negativ, astfel încât să fie un instrument al războiului, pentru că tocmai ce am menţionat războiul hibrid. În faţa acestor schimbări, diplomaţii rămân un fel de insulă cu abordări conservatoare. (...) Corpul diplomatic luptă din greu pentru a face faţă provocărilor din social media. (...) Sunt multe schimbări în lume şi în război, dar există ceva ce rămâne peren şi ăsta este interesul naţional al unei ţări, care rămâne farul nostru călăuzitor. Diplomaţia este un fel de artă. (...) Obiectivul principal al ambasadorilor şi diplomaţilor este interesul naţional", a afirmat Meleşcanu, în deschiderea conferinţei.Vicepremierul Ana Birchall a prezentat mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă, care a subliniat importanţa formării unei generaţii de lideri în contextul provocărilor globale actuale. "România are nevoie de diplomaţi şi de lideri tenace, buni profesionişti, iar evenimente precum cel de astăzi contribuie la cultivarea unor valori indispensabile pentru liderii de mâine de care România are nevoie", a transmis premierul."Aşa cum am susţinut de fiecare dată, România are nevoie de tineri implicaţi, bine pregătiţi şi curajoşi în politică, în diplomaţie, în mediul instituţional. De aceea, ţin să felicit conducerea Complexului educaţional Lauder-Reut şi pe tinerii care studiază aici pentru misiunea pe care şi-au asumat-o, prin promovarea adevăratelor valori precum meritocraţia, profesionalismul, seriozitatea şi respectul. Este o dovadă a capacităţii acestei şcoli de elită a României de a inova şi a se adapta la dinamismul vieţii de astăzi, astfel încât tinerii absolvenţi să fie cât mai pregătiţi pentru viaţă", a spus Birchall.Ambasadorul Statului Israel în România, Tamar Samash, a subliniat relaţiile de prietenie dintre cele două ţări."Este o prietenie puternică în numeroase domenii: medical, IT, educaţional. Este o legătură puternică bazată pe valori comune care ne orientează eforturile spre o cooperare mai strânsă. (...) Pentru unii Israelul este pământul sfânt, (...) pentru mulţi Israelul este o piaţă de minţi strălucite, iar pentru alţii este un inamic de temut. Pentru mine şi pentru alţii, mai mult de 8 milioane de evrei, Israelul rămâne casa. Niciuna dintre aceste realizări nu ar fi fost posibile fără diplomaţie şi fără activitatea excelentă a diplomaţilor noştri, care au creat noi posibilităţi de cooperare şi au făcut din Israel una dintre ţările cele mai dezvoltate din lume", a afirmat ambasadorul.Preşedintele Complexului educaţional Lauder-Reut, Tova Ben Nun-Cherbise, a precizat că ediţia de anul acesta a conferinţei se înscrie în dubla celebrare a 70 de ani de la înfiinţarea Statului Israel şi a Centenarului românesc, în virtutea relaţiilor neîntrerupte de prietenie între cele două ţări.La conferinţă au mai participat invitaţi din Israel, Bulgaria, Ungaria.