Ministrul Sănătății are vești MARI pentru medici: 'Veniturile NU scad'! Ce se va întâmpla cu Anexa 10 privind sporurile

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat marţi la Parlament că veniturile medicilor nu vor scădea, menţionând că nu va fi retrasă Anexa 10 privind sporurile în sectorul sanitar.

"Trebuie să respectăm legea. Asta trebuie să înţeleagă toată lumea. Fiecare are dreptul să facă ceea ce doreşte. Noi am făcut nişte propuneri, spunem noi pertinente astfel încât să avem grijă de fiecare angajat din sistemul sanitar începând cu medicii cărora le-a crescut salariul de încadrare şi veniturile nu scad. Anexa 10 este construită pe baza legii 153 care prevede limitarea sporurilor la 30%. Calculele sunt foarte clare - veniturile medicilor nu scad. Prin această anexa 10 am încercat o echilibrare a veniturilor astfel încât niciun angajat din sistemul de sănătate să nu piardă din venitul avut în februarie 2018. Această anexă este valabilă pentru anul 2018. Începând cu 2019 când alte categorii de personal vor intra în grila legii 153 diferenţa rămasă va creşte cuantumul sporurilor acordat medicilor", a afirmat demnitarul, conform Agerpres.

Pintea a spus că prin aplicarea Anexei 10 nu se minimalizează importanţa medicilor.

Întrebată dacă retrage Anexa 10 ministrul a răspuns negativ. "Nu minimalizez importanţa muncii medicilor. Acest regulament al sporurilor care se va aplica denotă că ne pasă şi ne preocupăm", a afirmat ministrul Sănătăţii.