Ministrul Tineretului şi Sportului s-a întâlnit cu ambasadorul Japoniei în România

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, s-a întâlnit joi cu Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei în România, potrivit paginii de Facebook a ministerului, anunță Agerpres.

Vizita a avut loc în contextul în care ambasadorul nipon a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui României la data de 15 decembrie 2020, iar Novak a fost învestit în funcţie la data de 23 decembrie.

''Am fost onorat astăzi de vizita E.S. Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei în România. Această vizită are o semnificaţie cu atât mai specială cu cât capitala Japoniei va găzdui în acest an Jocurile Olimpice şi Paralimpice de Vară. Am constatat cu mare bucurie că împărtăşim aceeaşi dorinţă şi disponibilitate pentru o bună colaborare, cât şi viziunea cu privire la principii şi valori'', a afirmat Novak, pe pagina sa de Facebook, după întâlnire.

''I-am vorbit domnului ambasador despre aprecierea pe care o am pentru modelul de educaţie japonez, despre sportivii calificaţi sau aflaţi încă în proces de calificare. La Tokyo, ei vor fi România în faţa întregii lumi şi îmi doresc să arătăm tuturor că avem valori şi valoare. La acest efort voi contribui personal, în calitate de ministru, dar şi de sportiv participant la Jocurile Paralimpice. Spor la pregătire şi antrenamente şi mult succes tuturor!'', a mai scris Novak în reţeaua de socializare.

MTS precizează că anul 2021 este unul aparte în ceea ce priveşte relaţiile româno-japoneze, deoarece capitala Japoniei va găzdui Jocurile Olimpice de Vară, în perioada 23 iulie-08 august, şi Jocurile Paralimpice, între 24 august şi 5 septembrie, dar se vor împlini şi 100 de ani de relaţii diplomatice între cele două ţări şi, nu în ultimul rând, se comemorează 10 ani de la cutremurul din nord-estul Japoniei.

Ambasadorul şi-a manifestat ''disponibilitatea de a sprijini delegaţia română pentru a ajunge cu bine la Tokyo, dar şi pentru a avea acolo o experienţă cât mai agreabilă''. Hiroshi Ueda s-a declarat un mare admirator al Nadiei Comăneci şi a lui Gheorghe Hagi şi şi-a manifestat convingerea că România va constata că Japonia a găsit puterea de a se reclădi, după cutremurul de la Fukushima, menţionează comunicatul MTS.