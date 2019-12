Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode: 'În 12 ani, România a dat şi are de dat 2,2 miliarde de euro, taxa pe incompetenţă'

Litigiile în curs pentru perioada 2007 - 2019 ce vizează contractele semnate de CNAIR, CFR Infrastructură şi Metrorex, acele revendicări, celebrele claim-uri, sunt în total de 2,2 miliarde de euro, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, potrivit AGERPRES.

"Apropo de greaua moştenire, mă feresc să folosesc această sintagmă - avem o guvernare foarte dificilă şi din punct de vedere politic şi din punct de vedere al moştenirii administrative -, dar vreau să vă arăt un document. Am fost şocat când am văzut că din 2007 până în 2019 situaţia litigiilor în curs pentru contractele semnate de către CNAIR, CFR Infrastructură şi Metrorex, acele revendicări, celebrele claim-uri (despăgubiri - n. r.) sunt în total de 2,2 miliarde de euro. În 12 ani, România a dat şi are de dat 2,2 miliarde de euro, taxa pe incompetenţă", a spus Bode, la B1 TV.

Ministrul a făcut referire la foşti angajaţi ai CNAIR (fostul CNADNR) care lucrează acum în aceste firme de avocatură ce dau în judecată companiile de stat şi le cer despăgubiri din diverse motive.

"Sigur în domeniul construcţiilor aceste revendicări sunt fireşti la anumită dimensiune, dar tu să faci din asta un scop, să vezi că anumite companii urmăresc doar aceste revendicări, să obţină cât mai mulţi bani şi să execute cât mai puţin, să vezi că în aceste mari companii de claim-uri, aceste firme de avocatură, regăseşti consultanţi foşti angajaţi ai CNADNR care pot să pună degetul şi să spună: 'Eu în urmă cu 9 ani, când am întocmit proiectul, am greşit aici. Puteţi să verificaţi şi să cereţi statului român bani'. Aceasta este chiar o bătaie de joc! Şi cred că poate cineva, la un moment dat, că am tot spus despre aceste claim-uri, va avea curajul şi determinarea să le ia la mână şi să vadă. Domnule, nu este posibil ca pe CFR Infra, pe zona de infrastructură, să avem lucrări finalizate în proporţie de 98-99% şi nerecepţionate din vina statului român. Că lipseşte un aviz, că cei de la cadastru nu dau nu ştiu ce document. Antreprenorul ce face? 'Domnule, eu am terninat? Am terminat. Mie îmi plăteşti revendicări, îmi plăteşti penalităţi până când te gândeşti tu, stat român, să vii să faci recepţia'. Este inadmisibil acest lucru (...) Este clar că cineva, în anumite situaţii, o face intenţionat şi vă dau un exemplu: o lucrare blocată ani de zile, dar finalizată în proporţie de 98% - 99%, după declaraţia pe care am făcut-o la învestire - şi anume am spus: 'Toate claim-urile peste un milion de euro le trimit la DNA' - în a doua sau a treia zi au început să curgă recepţiile la câteva lucrări blocate de ani de zile. Şi ne-am întâlnit la un eveniment public cu un antreprenor care mi-a spus: 'Domnule, nu ştiu ce s-a întâmplat, dar m-au chemat şi am făcut recepţia. În cazul acesta CFR-ul", a explicat Bode.

Şeful de la Transporturi a dat asigurări că va debloca proiectele şi le fa finaliza.

"Din păcate, în această situaţie nefericită suntem, dar am spus: sunt proiecte care pot fi finalizate anul viitor, sunt proiecte pe care le voi debloca şi le voi finaliza într-un termen foarte clar stabilit", a subliniat el.

Lucian Bode declara pe 30 noiembrie că toate claim-urile care depăşesc un milion de euro vor fi trimise la DNA, pentru a se lămuri de ce statul român plăteşte sute de milioane de euro pentru obiective finalizate şi nerecepţionate.

"(...) Revin, spun public aici, toate claim-urile de peste un milion de euro le trimit la DNA. Ca să ne lămurim odată pentru totdeauna de ce statul român plăteşte sute de milioane de euro pentru obiective finalizate şi nerecepţionate", a spus Bode, în cadrul audierii în comisiile reunite de specialitate din Camera Deputaţilor şi Senat.