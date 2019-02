Mircea Badea, după K.O.-ul încasat de la Tedi Motociclistul: A fost o lovitură norocoasă! Fiți bărbați, hienelor!

Vedeta Antena 3 Mircea Badea este subiectul glumelor și controverselor pe rețelele de socializare, după lupta cu Tedi Motociclistul, cel care l-a făcut K.O. în cinci secunde. Badea susține că întreaga luptă a fost organizată corect, dar arată că Tedi a avut o lovitură norocoasă, de aceea l-a pus atât de ușor la podea.

”Bai, nene, mai terminati cu istericalele si bagatul capului in poza. Organizatorii sunt absolut ok si n-am nimic sa le reprosez. N-am spus absolut nimic inainte, nu intentionam sa spun nici dupa, dar ma forteaza istericii care si-au gasit o ocupatie.

Nu sunt genul care sa cer voie, aprobare, confirmare nimanui. Au fost respectate toate regulile, am avut viza medicala rezultata in urma unui control detaliat.

S-a intamplat practic nimic in urma unei lovituri norocoase. Sunt ok, fac emsiuni live radio/tv de a doua zi.

M-am inscris ca orice alta persoana intr-o competitie bine organizata. Si cu asta, basta. Organizatorul si domnul Cristian Iordache si-au respectat toate intelegerile luate de comun acord. Lasati-i in pace!

P.S. Iar eu personal nu dau doi bani gauriti pe "grija" sau "ingrijorarea" isterica manifestata de ipocriti. Fiti barbati, hienelor!”, scrie Mircea Badea.