Mircea Geoană, despre 'halucinanta conferinţă de presă' a lui Trump: 'Nici nu vreau să mă gândesc...'

Preşedintele american, Donald Trump, este criticat intens în ţară după ce a declarat în timpul conferinţei de presă cu Vladimir Putin că Rusia nu avea niciun motiv să se implice în alegerile prezidenţiale din 2016, contrazicând astfel serviciile secrete americane. Mircea Geoană, fost ambasador al României în SUA, afirmă că declaraţiile lui Trump sunt halucinante şi face o paralelă cu o ipotetică situaţie locală.

"Sa spunem ca un presedinte al Romaniei (oricum s-ar numi) s-ar intalni cu presedintele Rusiei (acelasi), acuzat de SRI, Parchetul General, Ministerul Justitiei si SIE ca ar fi intervenit in alegerile prezidentiale ale tarii. Si ca ar spune ca pune la fel de multa baza in ce-i spune presedintele rus (se jura ca nu fura) ca si in dovezile prezentate de propriile institutii de forta. Cum s-ar numi asta? Cam aici a lasat Donald Trump sa se intrebe America si lumea dupa halucinanta conferinta de presa comuna de ieri cu Vladimir Putin la Helsinki. Ce-or mai fi discutat intre patru ochi (8, cu traducatorii), timp de 2 ore, nici nu vreau sa ma gandesc...", scrie Geoană pe Facebook.

În timpul unei conferinţe de presă de după summit-ul cu Vladimir Putin, care a avut loc la Helsinki, în Finlanda, Trump a fost întrebat dacă crede serviciile secrete sau pe preşedintele rus când vine vorba de acuzaţiile privind implicarea în alegeri. „Preşedintele Putin spune că nu a fost Rusia. Nu văd niciun motiv pentru care ar face Rusia acest lucru”, a declarat Trump. De asemenea, el a dat vina pentru relaţiile reci cu Rusia pe administraţiile americane anterioare.

Vezi şi: Care este durata ideală a unei vacanțe? Oamenii de știință dezvăluie secretul refacerii totale .