Mircea Geoană spune că războiul din Ucraina seamănă cu Al Doilea Război Mondial. 'Anticipăm săptămâni, luni, poate chiar şi ani de război'

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, susţine, într-un interviu pentru News.ro şi Prima TV, că războiul din Ucraina intră într-o nouă fază: o confruntare cu mai multe tancuri, pe teritorii mult mai largi şi nu în zone urbane, de mai lungă durată decât anticipase NATO iniţial. „Nu vedem în acest moment nici resurse militare, şi nici intenţie din partea Kremlinului să intre într-un conflict direct cu NATO, pentru că suntem net superiori”, spune Mircea Geoană.

News.ro: Armata lui Putin s-a retras din unele zone din Ucraina, deci să ne aşteptăm la finalul războiului sau, dimpotrivă, la o nouă ofensivă a Rusiei?

Mircea Geoană: Intrăm în a doua fază a acestui război declanşat de Rusia. Prima etapă – şase săptămâni - a fost dominată de încercarea Rusiei de a ocupa principalele centre urbane ale Ucrainei. Această încercare a fost în mare măsură nereuşită, dar observăm că forţele Federaţiei Ruse se regrupează pentru a declanşa o ofensivă masivă în Estul şi în Sudul Ucrainei. Deci, din păcate, vedem acest război prelungindu-se, anticipăm în următoarele zile o ofensivă pentru ocuparea de către Rusia a întreg teritoriul provinciilor Doneţk şi Luhansk din Donbas şi consolidarea coridorului terestru care leagă Crimeea de Donbas. Din păcate, anticipăm un război pe scară mai largă, diferit în natură. Dacă în prima parte, am văzut un tip de război în care forţe ruseşti încercau să ocupe oraşe importante şi nu au reuşit, vom vedea acum ceva care seamănă mai mult cu tipul de război convenţional din Al Doilea Război Mondial, cu mai multe tancuri, pe teritorii mult mai largi şi nu în zone urbane. Anticipăm săptămâni, luni, poate chiar şi ani de război. Aş vrea să spun un cuvânt şi despre atrocităţile pe care Rusia le comite. Am văzut la Bucha masacrul şi barbarismul de acolo. Azi am avut un atac cu rachete în gara unui oraş din Estul Ucrainei omorând foarte multă lume, oameni nevinovaţi. Observăm şi o escaladare a modului în care Rusia, de o manieră totalmente brutală, barbară şi condamnabilă, continuă să atace cetăţeni nevinovaţi, iar această dimensiune ne va face să fim şi mai determinaţi să-i ajutăm pe ucraineni, să întărim NATO şi să izolăm Federaţia Rusă.

News.ro: Mai poate rezista Ucraina în cazul unui nou atac, mult mai amplu?

Mircea Geoană: Armata ucraineană este deja o armată de tip NATO. Îi antrenăm din 2014, după ocuparea ilegală a Crimeei, aţi observat că unii aliaţi le-au transferat echipamente tot mai sofisticate, iar la întâlnirea miniştrilor de Externe din NATO, desfăşurată cu prezenţa ministrului de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, dânsul a făcut un apel către aliaţi, iar aliaţii sunt deschişi pentru furnizarea de echipamente care să fie utile armatei ucrainene pentru această nouă etapă a războiului. Evident că armata ucraineană are nevoie de sprijin din partea ţărilor aliate. Armata ucraineană este una robustă, foarte determinată, mai performantă, pentru că a trecut la standarde NATO, în timp ce armata rusă este una sovietică în continuare. Îi vom ajuta pe ucraineni şi contăm pe bravura lor, dar şi pe modul inteligent în care au condus această campanie. Suntem convinşi că vor rezista şi, de ce nu?, chiar să înfrângă armata rusă.

News.ro: Ministrul ucrainean de Externe a spus, la întâlnirea NATO de care aminteaţi: „Vreau trei lucruri: arme, arme, arme”. Deci e posibil ca statele membre NATO să furnizeze arme Ucrainei?

Mircea Geoană: Dmitro Kuleba, preşedintele Zelenski, ministrul Apărării din Ucraina, Oleksii Reznikov, ei fac o pledoarie foarte convingătoare. Aliaţii au sprijinit semnificativ Ucraina în această perioadă. Aţi observat multe dintre pierderile semnificative pe care Rusia le-a avut pe teren - blindate, elemente logistice – care sunt făcute de brava armată ucraineană cu echipamente mai moderne. Ne aşteptăm ca această pledoarie pentru mai multe echipamente militare să aibă ecou în rândul ţărilor aliate. Ştiu că anumite ţări, unele de o manieră publică, altele mai discrete, furnizează asemenea sprijin şi sunt convins că vom continua să-i sprijinim pe ucraineni pe toată durata acestui război, care se poate anunţa de mai lungă durată decât ceea ce am anticipat iniţial.

News.ro: Nu există riscul ca statele care furnizează arme Ucrainei să fie atacate la rândul lor de Rusia?

Mircea Geoană: În primul rând, dreptul la autoapărare este un drept fundamental, consemnat în Carta ONU. Deci dreptul Ucrainei la autoapărare este un drept pe care noi îl susţinem în conformitate cu dreptul internaţional. Avem tot dreptul din lume – şi moral, şi politic, şi strategic, şi militar, şi juridic - de a-i ajuta pe ucraineni. Iar faptul că noi îi ajutăm pe ucraineni să se apere în faţa unei armate mai numeroase şi mai capabile, cel puţin pe hârtie, nu reprezintă o formă de angajament al NATO într-un război cu Federaţia Rusă. În acelaşi timp, nu vedem semne din partea Federaţiei Ruse că ar avea capabilităţile militare, deja sleite de războiul din Ucraina, şi nici intenţia de a ataca ţările NATO, deci în acest moment nu anticipăm riscuri, dimpotrivă: vedem o atitudine destul de rezervată pe care forţele ruse o au în zonele de contact cu masivă prezenţă NATO pe Flancul Estic. În acest moment, avem peste 40.000 de trupe NATO pe Flancul Estic, 100.000 de soldaţi americani în Europa, sute de avioane şi zeci de nave şi portavioane care patrulează cerul şi apele din zona NATO. Nu vedem în acest moment nici resurse militare, şi nici intenţie din partea Kremlinului să intre într-un conflict direct cu NATO, pentru că suntem net superiori. Deci vom continua să-i ajutăm pe ucraineni şi vom continua să izolăm Rusia în plan internaţional, să impunem sancţiuni şi mai severe.

News.ro: Ziua de 9 mai e foarte importantă pentru ruşi: sărbătoresc victoria împotriva nazismului. Există vreo şansă să se termine războiul până atunci, tocmai pentru a prezenta Putin un trofeu poporului?

Mircea Geoană: Sunt două lucruri complet diferite. Propaganda rusească poate să declare ce vrea - şi aşa nu are nimic de a face cu adevărul. Preşedintele Putin poate să declare ce doreşte de 9 mai, dar situaţia de pe teren va rămâne în continuare complicată. Ucraina va continua să se bată pentru dreptul său, pentru pământul său, pentru libertatea sa, pentru suveranitatea sa, deci ne putem aştepta la declaraţii de aşa-zisă victorie, dar pe teren, cel puţin până acum, armata rusă a suferit pierderi masive, reputaţia armatei ruseşti suferă semnificativ şi de aceea suntem pregătiţi să nu lăsăm minciuna să dovedească adevărul pe care ucrainenii şi noi, cei care îi sprijinim, îl avem de partea noastră.