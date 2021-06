Mircea Lucescu face o treabă foarte bună, îi ajută pe jucătorii ucraineni să progreseze, spune selecţionerul echipei naţionale a Ucrainei

Selecţionerul echipei naţionale a Ucrainei, Andrei Şevcenko, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bucureşti, că tehnicianul formaţiei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, face o treabă bună şi îi ajută pe jucătorii ucraineni să progreseze, potrivit Agerpres.

"Mircea Lucescu a făcut o treabă foarte bună în Ucraina, sunt două echipe care dau mulţi jucători la echipa naţională, Dinamo Kiev şi Şahtior Doneţk. Mircea Lucescu a lucrat la ambele echipe şi a reuşit lucruri importante cu amândouă. El îi ajută pe jucătorii ucraineni să progreseze. Lucescu a venit să ne salute şi s-a oferit să ne ajute cu ce am avea nevoie", a spus Şevcenko.

Florin Cernat, fost jucător al formaţiei ucrainene Dinamo Kiev, se află de asemenea în contact cu delegaţia Ucrainei la Bucureşti. "Am fost bine primiţi aici, suntem bucuroşi să fim la Bucureşti. Organizarea şi condiţiile de aici sunt foarte bune. Noi suntem în contact şi cu Florin Cernat, el ne ajută cu ce avem nevoie, este foarte amabil", a adăugat Şevcenko.

Selecţionerul speră ca jucătorii săi să se bucure de presiunea acestui turneu final.



"E presiune pentru că este faza finală a Campionatului European. Este nevoie de responsabilitate din partea jucătorilor, iar ei trebuie să se bucure de această presiune. Sunt mulţumit de cum a decurs pregătirea în aceste 21 de zile, am văzut prospeţime la jucătorii mei, aşa că sperăm într-un parcurs bun. Olanda nu are posturi unde să aibă slăbiciuni. Are jucători de calitate, însă noi ne vom concentra în special asupra jocului nostru. Nu am pregătit ceva special pentru vreun adversar anume", a explicat Şevcenko.



Prezent la conferinţa de presă, portarul ucrainean, Andrei Piatov (Şahtior Doneţk), a afirmat că este pregătit să joace: "Sunt cel mai în vârstă jucător din lot. Sunt pregătit fizic şi mental pentru acest turneu final. Selecţionerul va decide însă cine joacă. Dar toţi suntem pregătiţi să facem o treabă bună aici".



Piatov a menţionat că ţine în continuare legătura cu Răzvan Raţ, cel care i-a fost coleg şase ani la Şahtior Doneţk, dar a precizat că nu ştie dacă acesta îl poate vizita în cantonamentul de la Bucureşti din cauza măsurilor anti-covid.



"În ceea ce îl priveşte pe Răzvan Raţ, noi avem proceduri medicale, iar dacă el le trece, atunci poate va fi lăsat să intre în cantonament să ne viziteze. Dar vorbesc mereu cu el, ne înţelegem foarte bine", a spus Piatov.



Selecţionata Ucrainei va disputa două meciuri pe Arena Naţională din Bucureşti în cadrul grupei C a turneului final al Campionatului European: cu Macedonia de Nord (17 iunie 2021, ora 16:00) şi Austria (21 iunie 2021, ora 19:00). În perioada petrecută la Bucureşti, naţionala condusă de Andrei Şevcenko se va pregăti pe Stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari.