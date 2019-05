Mircea Rednic, cu gândul la sezonul viitor: 'Pentru sezonul următor deja suntem în discuţii cu unii jucători, trebuie să ne întărim'

Mircea Rednic (57 de ani) a vorbit la finalul meciului dintre echipa sa, Dinamo, şi Hermannstadt, scor 0-0. ”Câinii” au ratat şansa de a urca peste Gaz Metan Mediaş în clasamentul play-out-ului, dar antrenorul dinamovist este mulţumit cu rezultatul de la Sibiu, potrivit mediafax.

Citește și: PSD reacționează! ‘Iohannis e supărat că României îi merge bine!’

Acesta a subliniat, din nou, faptul că vor exista modificări în lotul lui Dinamo pentru sezonul următor: ”Şi eu îmi doresc ca măcar 4.000 să vină şi la noi, pe Dinamo. Un meci echilibrat, în prima repriză nu ştiu dacă am avut vreo ocazie, în afara de şutul lui Nistor. În repriza a doua am fost mult mai periculoşi, cred că e un rezultat echitabil. Nu e uşor, mi-aş fi dorit mai mult. Astăzi am improvizat. Ei joacă cu mai multă ambiţie decât am făcut-o noi astăzi. La Dinamo, lucrurile încep să meargă bine. Pentru sezonul următor deja suntem în discuţii cu unii jucători, trebuie să ne întărim. Mai avem nevoie de patru sau cinci jucători.

Citește și: Lovitură pentru PSD: Klaus Iohannis speculează la maximum ruptura dintre Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă!

În momentul de faţă vreau să le dau mai multă şansă jucătorilor pe care îi am la dispoziţie, să nu fac vreo greşeală şi să las un jucător să plece, iar după să regretăm. E important să câştigăm play-out-ul. Cu lotul ăsta, cred că noi şi Mediaş am fi făcut mai bine decât două sau trei echipe din play-off”, a declarat Rednic, la Digi Sport.

Citește și: Se anunță un nou mega-protest #Rezist! Mii de oameni vor umple Piața Victoriei!

Pentru Dinamo urmează meciul cu Concordia Chiajna, din deplasare. În tur, ”câinii” au câştigat cu 3-2 împotriva ilfovenilor. Poli Iaşi (acasă), FC Botoşani (deplasare) şi FC Voluntari (acasă) sunt ultimele adversare ale lui Dinamo din play-out.

CLASAMENTUL PLAY-OUT-ULUI:

7. Gaz Metan 39p

8. Dinamo 38p

9. FC Botoşani 32p

10. Poli Iaşi 29p

11. FC Voluntari 23p

12. Hermannstadt 21p

13. Dunărea Călăraşi 21p

14. Concordia Chiajna 16p