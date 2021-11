Mircea Rednic: Eu am tot respectul pentru ambele echipe, dar după părerea mea echipa lui Mititelu este adevărata Craiova

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Mircea Rednic, consideră că echipa patronată de Adrian Mititelu este ''adevărata Craiova'', dar a precizat însă că respectă şi cealaltă echipă a oraşului, CS Universitatea Craiova, conform agerpres.

Tehnicianul dinamovist a spus, joi, într-o conferinţă de presă, că partida de vineri cu FC U Craiova va fi una dificilă pentru formaţia sa având în vedere rivalitatea dintre cele două combatante.

"Pentru mine este Craiova veche, Craiova la care am antrenat. Eu nu vreau să iasă discuţii, dar asta e clar. Eu am tot respectul pentru ambele echipe, dar după părerea mea echipa lui Mititelu este adevărata Craiova. Au adus foarte mulţi jucători, au schimbat şi antrenorul şi au nevoie de puncte ca şi noi. E clar că va fi un meci greu pentru ambele echipe ... plus rivalitatea dintre cele două echipe. Meciul ăsta este foarte important, dar ne-am pregătit foarte bine", a declarat Rednic.





Jucătorul Steliano Filip a fost scos din lot pentru partida cu FC U Craiova în urma unui incident cu antrenorul, fundaşul cerând să evolueze doar pe postul de fundaş stânga.



"Steliano Filip vine după accidentare, a stat o lună, a jucat un meci şi am decis ca la meciul ăsta să nu îl folosesc, pentru că ar fi fost în rezervă. Dar a fost un incident legat de nişte dorinţe ale lui şi am decis ca el să nu facă parte din lot. El a spus că nu poate să joace decât fundaş stânga şi atunci am decis că decât să fie rezervă şi să fie supărat, pentru că ei s-au născut titulari la echipă, am decis, şi spre binele lui şi al echipei, să nu facă parte din lot. Nu e o problemă, sunt 32 de jucători, toţi au avut şansa să joace. El trebuie să înţeleagă că vine după o accidentare şi nu vreau să risc, pentru că o recidivă musculară înseamnă că pierde toate jocurile până la sfârşitul anului. Ei trebuie să mai asculte şi de antrenor. Cum responsabilitatea este a antrenorului, trebuie să asculte şi se execute ceea ce spune antrenorul. Pe mine mă interesează ca jucătorii prezenţi să dea maximum", a afirmat Rednic.



El a precizat că dintre toţi jucătorii care au venit la Dinamo în ultima perioadă, Gabriel Torje s-a integrat cel mai bine: "În iarna vor veni jucători care nu joacă la echipele lor şi care vor să joace, dar avantajul lor este că s-au antrenat. Sunt nişte etape pe care trebuie să le respecţi. Mie îmi place ca jucătorii să fie orgolioşi, să le demonstrezi celor care i-au atacat că nu este aşa. Jucătorii care au venit trebuie să am răbdare cu ei. În afară de Torje, care s-a integrat foarte bine, restul mai au nevoie de timp".



Partida Dinamo - FC U Craiova, din cadrul etapei a 17-a a Ligii I, se va disputa vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Dinamo.