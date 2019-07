Moarte SUSPECTĂ - Elev eminent, găsit SPÂNZURAT înainte de Bacalaureat

Un absolvent al Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuşi” din Petrila, a fost găsit spânzurat într-o pădure de la marginea oraşului. Tânărul care trebuia să susțină examenul de bacalaureat a terminat clasa a XII-a cu media 9,47. Polițiștii fac anchetă, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Motivul pentru care adolescentul a recurs la acest gest nu este deocamdată cunoscut, reprezentanții Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuşi” din Petrila susținând că băiatul cu rezultate școlare deosebite nu a dat de înţeles că ar avea vreo problemă.

Cecilia Mitran, directorul Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuşi” din Petrila neagă că elevul ar fi fost victima fenomenului „bullying”

„Era un elev cu rezultate bune. Făcea parte din clasa cu profil uman, a avut media 9,47 la sfârșitul anului. Era o clasă bună. Toată clasa a avut medii peste 8.50. Fals a apărut în mediul online că ar exista în această clasă fenomenul de «bullying ». Atât părinții, cât și elevii sunt rezolvați. Nu este normal ca pe umerii acestor elevi, acum, când dau examenul de bacalaureat, să preseze o astfel de povară. Sub nicio formă, și diriginta, eu am făcut ore cu el, era un elev studios, bun, care citea mult, probabil problema trebuie căutată în altă parte. Are o soră care a terminat clasa a IX-a, la noi. Nu se punea problema ca acest elev să nu ia bacalaureatul. A avut 9.47, în clasa a XII-a. A fost găsit într-o pădure, la marginea orașului, duminică”, a declarat Cecilia Mitran.

Aceasta neagă că absolventul ar fi fost umilit de colegi, după ce o tânără ar fi postat un mesaj pe Facebook, în care susținea că ar fi fost batjocorit și i s-ar fi pus porecla „Zombi”.

„Nu are nicio logică, dacă el a suportat «umilințele» elevilor, de ce să facă acest lucru acum, când a terminat școala. Elevul nu era marginalizat de colegi, nu a avut nicio poreclă, pentru că, de cele mai multe ori, primii aflăm dacă au o poreclă, deci nu se punea problema. A făcut parte dintr-o clasă deosebită, unită, cu copii foarte buni, care citeau mult, a fost la banchet, unde s-a simțit bine, au poze copiii, nu s-a simțit marginalizat, a scris tuturor colegilor în albume cuvinte frumoase. În prima zi de bacalaureat, elevii școlii au venit îmbrăcați în negru, cred că pe oricine ar fi marcat lucrul acesta”, a mai declarat Cecilia Mitran.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Nițu, a declarat, marți, corespondentului MEDIAFAX, că oamenii legii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

„Nu sunt suspiciuni. Se fac cercetări privind circumstanțele morții, dar din primele verificări nu sunt suspiciuni cu privire la comiterea unei infracțiuni”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara.

Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, fiind efectuate cercetări pentru a stabili cauza care a dus la sinucidere.