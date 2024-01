Monica Tatoiu și-a făcut testament: Am patru milioane de euro în conturi bancare în România

Femeia de afaceri Monica Tatoiu și-a făcut oficial testamentul. Aceasta spune că deși crede în Dumnezeu, vrea ca după moarte să fie incinerată. Până acolo e cale lungă însă, căci Tatoiu spune că iubește viața și are grijă de sănătatea ei ca la carte.

Monica Tatoiu a dezvăluit câți bani are în conturi!

„Am patru milioane de euro în conturi bancare în România, două milioane de euro valorează casa în care locuiesc, plus acțiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult și am făcut banii cu greu. Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a declarat afacerista în urmă cu ceva timp.