Musicalul 'Kimberly Akimbo' şi 'Leopoldstadt', printre câştigătorii Tony Awards 2023

Musicalul ''Kimberly Akimbo'', despre o adolescentă care suferă de o boală ce o face să îmbătrânească accelerat, şi piesa autobiografică a lui Tom Stoppard ''Leopoldstadt'' s-au numărat duminică printre câştigătorii galei Tony Awards, care recompensează cele mai bune producţii de pe Broadway şi care anul acesta s-a desfăşurat în contextul grevei Sindicatului Scenariştilor Americani (WGA), informează Reuters.

Evenimentul, care a durat trei ore, a fost transmis de postul de televiziune CBS, iar gazda ceremoniei a fost actriţa Ariana DeBose, cu un trofeu Oscar şi nominalizări la Tony în palmares. Desfăşurată pentru prima dată la United Palace din Washington Heights în nordul Manhattan, gala a inclus recitaluri muzicale din spectacolele nominalizate, precum şi alte momente artistice între care un dans în semn de omagiu pentru laureaţii din 2023 ai premiilor pentru întreaga carieră, Joel Grey şi John Kander, potrivit Agerpres.

Patrick Marber, care a fost desemnat ''cel mai bun regizor al unei piese de teatru'' graţie producţiei ''Leopoldstadt'', a fost unul dintre câştigătorii care, în discursul de acceptare, şi-a exprimat susţinerea faţă de greva scenariştilor.

Marber a adăugat că seara se desfăşoară grozav în absenţa scenariştilor întrucât ''actorii sunt excelenţi improvizatori şi da, e distractiv. N-aş dori să devină un obicei, dar nu m-ar surprinde''.

''Kimberly Akimbo'' a fost desemnat ''cel mai bun musical'', devansând producţii mai exuberante şi cu bugete mai consistente precum ''New York, New York'' şi ''Some Like It Hot''. Victoria Clark a obţinut cel de-al doilea Tony din carieră pentru rolul titular din ''Kimberly Akimbo''. Clark a mai câştigat un Tony în 2005 pentru ''The Light in the Piazza''.

Spectacolul ''Leopoldstadt'', desemnat ''cea mai bună piesă de teatru'', a câştigat în 2020 Olivier Award la Londra în categoria ''cea mai bună piesă nouă'' şi documentează viaţa unei familii evreieşti din Viena pe o perioadă de 50 de ani.

Sean Hayes a fost desemnat ''cel mai bun actor într-o piesă de teatru'' graţie rolului Oscar Levant din spectacolul ''Goodnight, Oscar''.

J. Harrison Ghee şi Alex Newell au intrat în istoria premiilor ca primii actori declaraţi non-binari aflaţi pe lista laureaţilor. Ghee a fost desemnat ''cel mai bun actor în rol principal într-un musical'' pentru ''Some Like It Hot'', iar Newell a câştigat în categoria ''cel mai bun actor în rol secundar într-un musical'' graţie rolului exuberantei Lulu din producţia ''Shucked''.

''Când am citit scenariul'', a spus Ghee, ''am văzut oportunitatea de a deveni o sursă de inspiraţie, de a fi acea reprezentare, de a fi cineva care face parte din vieţile oamenilor şi în care aceştia se pot vedea şi creşte şi învăţa şi dezvolta şi nu e un lucru pe care îl tratez cu uşurinţă. E un lucru pe care îl preţuiesc, e un vis devenit realitate''.

Jodie Comer a fost recompensată cu premiul pentru ''cea mai bună actriţă într-o piesă de teatru'' graţie rolului unei avocate strălucitoare în one-woman show-ul ''Prima Facie''.

Michael Arden a câştigat premiul pentru ''cea mai bună regie a unui musical'' graţie unei noi puneri în scenă a spectacolului ''Parade''.

''Topdog/Underdog'' a câştigat trofeul Tony în categoria ''cea mai bună repunere în scenă a unei piese de teatru''.

Gala principală a fost precedată de o ceremonie prezentată de actorii Julianne Hough şi Skyler Astin şi transmisă pe platforma Pluto TV, în cadrul căreia au fost înmânate premiile în categorii tehnice. Printre trofeele decernate s-au numărat premiul pentru ''cel mai bun teatru regional'', acordat Pasadena Playhouse, şi Isabelle Stevenson Award, înmânat regizorului şi coregrafului Jerry Mitchell.