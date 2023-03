Mutare cu implicații uriașe în Orientul Mijlociu: Regele saudit l-a invitat pe președintele iranian la Riad

Într-o postare pe Twitter, Mohammad Jamshidi, adjunctul șefului de cabinet pentru afaceri politice din biroul președintelui iranian, a declarat că regele saudit, într-o scrisoare adresată președintelui Ebrahim Raisi, l-a invitat să viziteze țara arabă, notează agenția Anadolu.

Regele Salman "a făcut apel la o cooperare economică și regională puternică" între cele două țări care au rupt legăturile în ianuarie 2016, a adăugat el.

La rândul său, Raisi "a salutat invitația și a subliniat disponibilitatea Iranului de a extinde cooperarea".

Deocamdată nu a existat niciun comentariu oficial din partea guvernului saudit cu privire la scrisoare.

Iranul și Arabia Saudită, doi dușmani înverșunați la nivel regional, au ajuns săptămâna trecută la un acord la Beijing pentru restabilirea legăturilor diplomatice și redeschiderea ambasadelor după doi ani de discuții maraton în Irak și Oman.

Ultima rundă de discuții, mediată de China, care a dus la acest progres a fost condusă de înalți oficiali din domeniul securității din cele două țări.

Anterior, duminică, ministrul iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian, a declarat că se va întâlni în curând cu omologul său saudit, adăugând că au fost propuse trei locuri pentru organizarea întâlnirii de profil înalt.

Cel mai înalt diplomat iranian a declarat că Teheranul și Riadul au convenit până acum ca echipele tehnice să viziteze misiunile diplomatice pentru a le redeschide, așa cum au convenit cele două părți în declarația comună de săptămâna trecută.

Deschiderea diplomatică dintre Teheran și Riad a declanșat un val de discuții de reducere a tensiunilor între Iran și vecinii săi din Golful Persic, inclusiv aliatul cheie al Arabiei Saudite, Bahrain.

Amir-Abdollahian a declarat duminică că Iranul "salută restabilirea relațiilor" cu toate țările din regiune, adăugând că legăturile cu Emiratele Arabe Unite (EAU) și Kuweit "au fost ridicate la nivel de ambasadori", în timp ce discuțiile sunt în curs de desfășurare între Teheran și Manama.

