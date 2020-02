Muzicianul Liam Gallagher susține că fratele său a refuzat o ofertă de 120 milioane euro pentru reunirea Oasis

Muzicianul britanic Liam Gallagher susține că Noel Gallagher, fratele său, a refuzat o ofertă de 120 de milioane de euro care li s-a făcut pentru un turneu al trupei reunite Oasis, potrivit The Independent, scrie Mediafax.

Artistul, care și-a lansat cel mai recent album solo, "Why Me? Why Not", în septembrie 2019, a scris în mod regulat pe Twitter despre reunirea trupei Oasis.

Luni, acesta a scris că li s-a oferit suma de 120 de milioane de euro pentru un turneu, dar "nici aceasta nu este suficientă pentru sufletul lacom" al fratelui său.

Ambii frați s-au bucurat de succes după destrămarea trupei Oasis. Liam a participat la mai multe festivaluri importante și a susținut un turneu pentru promovarea albumului său.

Trupa lui Noel Gallagher, High Flying Birds, și-a lansat albumul "Who Built the Moon?", în 2017. Trupa a început un turneu în America de Nord, alături de The Smashing Pumpkins, în august 2019 și mai are programată o serie de concerte alături de U2 în noiembrie.

Considerată un pionier al genului muzical britpop, trupa Oasis a cunoscut un succes uriaş în anii 1990 şi a vândut circa 50 de milioane de discuri. Pe fondul neînţelegerilor dintre cei doi fraţi Gallagher, trupa Oasis s-a destrămat în august 2009, după o ceartă violentă dintre Liam şi Noel, chiar înainte de a urca pe scena unui concert susţinut la Paris.