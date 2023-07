Nadia, bunica tânărului Nahel, ucis de poliţie în Franța, apel la protestatarii violenți Încetaţi cu distrugerile!

Nadia, bunica tânărului Nahel, ucis marţi la Nanterre de poliţie, vrea ca violenţele urbane să înceteze, după mai multe nopţi de revolte în Franţa. " Încetaţi cu distrugerile", este apelul femeii către francezii care s-au revoltat.

"Le spun celor care distrug totul: încetaţi. Nu distrugeţi vitrinele, nu distrugeţi şcoli, nu distrugeţi autobuze. Opriţi-vă, sunt mame care merg cu autobuzul, sunt mame care umblă pe-afară", a spus Nadia, bunica lui Nahel, intervievată la BFMTV, anunță news.ro.

"Vrem ca aceşti tineri să se liniştească. Nahel este mort. Fiica mea avea un singur copil, a pierdut, s-a terminat, fiica mea nu mai are pentru ce să trăiască. Şi pe mine m-au făcut să-mi ‘pierd’ fata şi nepotul", a continuat ea.

Nahel a fost ucis marţea trecută în apropierea staţiei RER Nanterre-Préfecture, în timpul unui control al poliţiei, de către doi motociclişti ai poliţiei

Unul dintre poliţişti a deschis focul asupra tânărului de la mică distanţă, rănindu-l mortal în piept. Autorul împuşcăturilor şi-a justificat acţiunea prin refuzul tânărului de a se conforma, dar o înregistrare video de amatori i-a contrazis versiunea, a şocat chiar şi cele mai înalte niveluri ale guvernului şi a aprins ţara.

Începând de marţi, numeroşi tineri care locuiesc în cartierele muncitoreşti din întreaga ţară şi-au strigat în fiecare seară furia împotriva poliţiei şi a statului, au înfruntat poliţia, au devastat clădiri publice şi magazine.

"Mă doare inima. Poliţistul mi-a luat nepotul. Acest om trebuie să plătească, la fel ca toţi ceilalţi. Cei care încalcă legea şi bat poliţiştii vor fi şi ei pedepsiţi. Am încredere în justiţie. Cred în justiţie", a declarat ea.

Ofiţerul de poliţie în vârstă de 38 de ani care a tras focul fatal a fost acuzat de omor din culpă şi încarcerat joi.

Nahel a fost înmormântat sâmbătă în cimitirul Mont-Valérien din Nanterre, în prezenţa mamei şi bunicii sale şi a altor câteva sute de persoane.

