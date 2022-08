Video | Nagorno Karabah se 'aprinde' - Lupte violente între armeni și azeri pe linia de contact: Azerii au atacat pozițiile armene cu drone

Un militar azer şi un combatant armean au fost ucişi miercuri, în apropiere de Nagorno Karabah, o enclavă separatistă azeră susţinută de Armenia, care rămâne instabilă după un război, la sfârşitul lui 2020, au anunţat autorităţile din cele două ţări, relatează AFP.

”Tiruri intense” au vizat miercuri poziţii ale armatei azere în districtul Lachin - o zonă-tampon între frontiera armeană şi Nagorno Karabah, a anunţat într-un comunicat Ministerul azer al Apărării.

Un militar în termen azer a fost ucis în aceste tiruri provenind de la ”formaţiuni militare armene ilegale”, a precizat el.

Separatişti armeni din Nagorno Karabah au anunţat, la rândul lor, moartea unuia dintre militarii lor, într-un atac cu o dronă azeră.

Alţi opt combatanţi separatişti armeni au fost răniţi, anunţă într-un comunicat armata separatistă.

Armenia şi Azerbaidjanul s-au înfruntat în toamna lui 2020 pentru a prelua controlul asupra Nagorno Karabah o regiune muntoasă susţinută de Erevan care s-a desprins prin secesiune din Azerbaidjan.

Un prim război, la începutul anilor '90, s-a soldat cu peste 30.000 de morţi.

Peste 6.500 de persoane au fost ucise în acest nou război din 2020, în care Armenia a fost înfrântă.

În cadrul unui armistiţiu negociat de către Rusia, care a desfăşurat trupe de menţinerea păcii în Nagorno Karabah, Erevanul a cedat teritorii importante Baku.

În pofida unei destinderi diplomatice timide între Armenia şi Azerbaidjan, în zonă sau de-a lungul frontierei oficiale dintre cele două ţări au loc frecvent incidente armate.

