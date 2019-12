Nașul cuplului Vasilescu - Manda face ACUZAȚII GRAVE la adresa ÎCCJ: Nu am fost lăsat să mă apăr

Prefectul de Dolj a semnat, joi, ordinul de încetare a mandatului lui Ovidiu Flori, primarul comunei Işalniţa şi naşul de cununie al cuplului Olguţa Vasilescu-Claudiu Manda.

Ovidiu Flori a fost declarat incompatibil de către ANI în anul 2015, după ce s-a stabilit că în perioada 2009-2013 a avut simultan funcţia de viceprimar, respectiv primar al comunei Işalniţa, şi cea de administrator al unei societăți.

Edilul a atacat în instanţă decizia ANI, însă a pierdut toate la căile de atac.

Prefectul de Dolj, Narcis Purcărescu, a declarat pentru MEDIAFAX că secretarul comunei Işalniţa a înaintat Prefecturii Dolj referatul de încetare a mandatului de primar al lui Ovidiu Flori în data de 4 decembrie, însă documentul a ajuns în „mapa de lucru”a prefectului abia joi.

"Nici în momentul de față nu am văzut ordinul prefectului, am citit în presă și vom vedea dacă se poate contesta sau nu. Vom vedea la momentul respectiv. Acest ordin poate fi contestat. Atunci când am avut termen la ÎCCJ când am intrat în sală nu am fost însoțit de avocat pentru că avea o altă acțiune în București și nu am fost ascultat să mă apăr", a declarat Flori la România TV.