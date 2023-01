NBA - Jayson Tatum şi LeBron James, vedete de Ziua 'Martin Luther King'

Jayson Tatum, autor a 51 de puncte cu ocazia celei de-a şaptea victorii consecutive pentru Boston Celtics, şi LeBron James, cu 48 de puncte pentru Los Angeles Lakers, au fost vedetele meciurilor de luni din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), denumită Ziua "Martin Luther King" pentru a marca aniversarea naşterii celebrului pastor, informează AFP, potrivit Agerpres.

La Charlotte, unde Martin Luther King rostea în 1960 un discurs intitulat "Negrul şi visul american", anunţând totodată "I Have a Dream" (Am un vis), rămas celebru, Jayson Tatum nu a ratat prilejul pentru a-i aduce omagiu."Fără el, nu aş fi putut face ceea ce fac şi să-mi realizez visul", a afirmat Tatum după victoria lui Celtics, 130-118, în faţa lui Charlotte Hornets, a şaptea consecutivă.Boston Celtics se menţine pe primul loc în Conferinţa de Est, cu cel mai bun bilanţ al momentului, 33 de victorii şi 12 înfrângeri, cu două succese mai mult decât Milwaukee Bucks.La Los Angeles, unde Martin Luther King calma spiritele după confruntările din 1965, LeBron James a fost decisiv, aducând victoria lui Lakers în faţa lui Houston Rockets, cu 140-132.LeBron mai are nevoie de 318 puncte pentru a deveni cel mai bun marcator din istorie, în faţa legendarului Kareem Abdul-Jabbar (38.387 pct).În Conferinţa de Vest, pe primul loc se află Denver Nuggets cu 30 victorii şi 13 înfrângeri, urmată de Memphis Grizzlies (30-13), în timp ce LA Lakers ocupă locul 13 (19-24).Alte rezultate de luni:Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 136-106Atlanta Hawks - Miami Heat 121-113Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 125-126Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans 113-103New York Knicks - Toronto Raptors 121-123Washington Wizards - Golden State Warriors 118-127Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 132-119