Nelu Tătaru s-a prins, după ce România a ajuns să raporteze sub 130 de cazuri pe zi: 'Suntem pe o perioadă descendentă'

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, vineri, la Iaşi, că în prezent suntem într-o perioadă descendentă în ceea ce priveşte cazurile de infectare cu Covid-19. Declarația vine în ziua în care România a raportat doar 127 de cazuri, iar panta descendentă este evidentă de multe zile.

"Acea perioadă de platou a trecut. Suntem pe o perioadă descendentă. Avem vreo săptămână în care am coborât în pantă descendentă şi avem vreo 4-5 zile de când suntem efectiv în scădere de cazuri. Am avut ieri o zi în care numărul părea că începe să crească, dar astăzi suntem pe o pantă descendentă. Mă repet, sunt cele 10 zile pe care le gestionăm după primul weekend de relaxare în care am interpretat, cel puţin unii dintre noi, într-un alt mod.

Nu ne putem bucura încă, dar nici nu ne întristăm. Suntem într-o perioadă şi o fază descrescătoare a curbei, este vizibilă, o avem de vreo săptămână, o săptămână şi jumătate, vrem să rămână aşa, dar încă avem un număr de 200 de pacienţi în terapie intensivă, încă avem decese - 1.159 de decese, mai avem 17.700 de cazuri în total, sunt momente pe care dacă le gestionăm cum trebuie, atât noi, cât şi populaţia putem spune că terminăm acest moment al pandemiei şi avem un timp liber în care să putem să analizăm ce a fost, să previzionăm ce va fi şi să gestionăm mai bine situaţia care va veni, în măsura în care acel test sau acel studiu pe care îl pregătim pentru vară, de seroprevalenţă, să ne arate că avem o marjă din populaţie imunizată şi să putem gândi mai relaxat pentru momentul toamnă-iarnă.", a declarat ministrul Nelu Tătaru, scrie agerpres.ro.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, s-a aflat vineri la Iaşi, unde a vizitat maternitatea Cuza Vodă. Ulterior acestei vizite, ministrul a avut şi o întrevedere cu liderii sindicatului Sanitas.

