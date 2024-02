Netanyahu explică în premieră planul Israelului, pentru 'ziua de după': contradicție puternică cu SUA

Netanyahu şi-a prezentat planul în faţa cabinetului său de securitate, a relatat joi seara târziu publicaţia The Times of Israel, potrivit căreia acest plan prevede controlul deplin al armatei israeliene asupra întregii enclave.

În documentul supus joi seară aprobării cabinetului de război şi publicat vineri de biroul premierului, Netanyahu a reamintit obiectivele pe termen scurt ale campaniei militare în Gaza: distrugerea capacităţilor militare şi a infrastructurii guvernamentale atât ale Hamas, cât şi ale Jihadului Islamic, eliberarea ostaticilor şi împiedicarea ca Fâşia Gaza să devină din nou o ameninţare.

Pe termen mediu, el a anunţat o Fâşie Gaza în care Israelul îşi va menţine libertatea operaţiunilor militare "fără limită de timp", cu un perimetru de securitate la linia de demarcaţie şi controlul israelian al frontierei dintre Gaza şi Egipt pentru a preveni reapariţia "elementelor teroriste în Fâşia Gaza".

De asemenea, Israelul afirmă că va menţine controlul de securitate asupra Cisiordaniei şi a Fâşiei Gaza, în timp ce în enclavă "va exista o demilitarizare completă", dincolo de ceea ce este necesar pentru a menţine legea şi ordinea.

Cu privire la viitoarea administraţie în Fâşia Gaza, documentul afirmă vag că acesta va fi condusă de "funcţionari locali" cu "experienţă administrativă", nişte persoane care să nu aibă legături cu "ţări sau entităţi care sprijină terorismul".

Autoritatea Naţională Palestiniană (ANP), care guvernează în Cisiordania, nu este menţionată explicit în acest plan, conform The Times of Israel. Cu toate acestea, implicarea sa în viitoarea administrare a Fâşiei Gaza nu este exclusă, conform ziarului citat.

Planul mai conţine un "program cuprinzător" a ceea ce numeşte deradicalizare a instituţiilor religioase şi educaţionale din enclavă, cu ajutorul altor ţări arabe.

În Fâşia Gaza de după război nu va mai exista UNRWA, "ai cărei colaboratori au fost implicaţi în masacrul din 7 octombrie" 2023, se afirmă în text, în pofida lipsei de dovezi concludente în acest sens de când Israelul a lansat această acuzaţie împotriva unui număr de angajaţi ai UNRWA la sfârşitul lunii ianuarie.

"Israelul va depune eforturi pentru a stopa activităţile UNRWA în Fâşia Gaza şi pentru a le înlocui cu agenţii internaţionale de ajutor responsabile", menţionează documentul.

Acest plan se bazează în mare parte pe principiile pe care Netanyahu le-a exprimat în mod repetat de la începutul războiului în Fâşia Gaza, la 7 octombrie. Dar este pentru prima oară când au fost prezentate în mod oficial cabinetului, remarcă The Times of Israel.

SUA sprijină o Autoritate palestiniană reformată condusă de preşedintele palestinian Mahmoud Abbas, şi doreşte ca aceasta să preia din nou controlul asupra Fâşiei Gaza. Israelul respinge însă o astfel de variantă, acuzând ANP de susţinerea terorismului, notează DPA.

Cu toate acestea, Netanyahu a respins până acum şi cererile unora dintre miniştrii de extremă-dreaptă din cabinetul său privind o relocarea israeliană în Fâşia Gaza după încheierea războiului

Ca principal aliat al Israelului, SUA sunt în favoarea unei soluţii cu două state care să prevadă coexistenţa paşnică a Israelului şi a unui viitor stat palestinian.

Chiar şi în eventualitatea unui acord cu palestinienii, Israelul cere un control militar cuprinzător asupra tuturor teritoriilor palestiniene.

#Breaking : Prime Minister Benjamin Netanyahu presented his Gaza Strip "Day After" Plan to the Israeli Security Cabinet today. The plan includes: - IDF's freedom of activity within Gaza - Complete disarmament and demobilization of Gaza - Israel's total security control over the… pic.twitter.com/dPhh8NkXuS

NETANYAHU’S PLAN FOR THE DAY AFTER THEY TAKE OVER GAZA



For example he said:



“The restoration of the Gaza Strip will only be possible after the completion of the demilitarization and the beginning of the de-radicalization process”.



So Gazans have no say in the matter. pic.twitter.com/UBBfoymnMU