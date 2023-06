NETFLIX - SEZONUL PRIGOJIN

Debutul verii ne aduce un nou sezon de Netflix pe frontul din Ucraina. Asa cum suntem deja obisnuiti, conflictul trebuie asezonat cu evenimente spectaculoase care sa tina telespectatorii in fata ecranelor. Rolul principal in noul sezon este jucat de Prigojin, liderul Wagner Group, aceasta grupare paramilitara folosite in multe teatre de razboi. Frenezia a cuprins toate creierele netede, Prigojin devenind peste noapte steaua calauzitoare a razboiului impotriva Rusiei imperiale. In ochii publicului care citeste istorie doar pe Facebook, ceea ce nu au reusit Napoleon si Hitler va izbuti liderul Wagner cu un efectiv de 25.000 de soldati. Perfect! Sa revenim totusi la realitate.

Asa cum am scris in nenumarate randuri, teatrul tragic regizat in Ucraina nu se poate incheia decat printr-o escaladare a conflictului. In situatia de astazi in care ne batem prin sate, nici ZeleVogue si nici Putin nu se pot aseza la masa. Dat fiind ca era digitala a adus lumea cu usurinta in faza unor universuri paralele, fiecare dintre cele doua blocuri combatante trebuie sa lase senzatia ca a castigat. Rusia trebuie sa isi incheie operatiunea speciala cu parti din regiunile anexate, in timp ce Zelevogue trebuie sa lase senzatia ca a salvat Ucraina de la disparitie. Aceste deziderate nu se pot realiza decat data conflictul escaladeaza abrupt impingand lumea catre o amenintare nucleara sau un conflict intre Rusia si NATO.

Este evident ca Prigojin reprezinta un cal troian pentru una din cele doua forte combatante. Premergator acestui simulacru de lovitura de stat, “scaparile” din intelligence-ul american au relevat relatia dintre liderul Wagner si Budanov, noua stea a serviciilor secrete ucrainiene. Toata media a fost impanzita de oferta lui Prigojin catre Ucraina de informare despre pozitionarea trupelor rusesti. Alaturi de acest fapt, am fost invadati si de acuzele lui Prigojin fata de Soigu si Gherasimov, acesti “incompetenti” care au periclitat operatiunea speciala. Asa cum stim cu totii operatiunea speciala care a luat aproape 25% din Ucraina cu un ritm de avansare mai rapid decat atacurile blitzkrieg ale lui Hitler din al doilea Razboi Mondial, nu poate fi decat un mare ESEC. Asa ni se dicteaza, cine suntem noi sa punem la indoiala acest lucru sau sa afirmam ca Zelenski este la nivelul intelectual al cainelui lui Churchill, nicidecum al stapanului.

Acestea fiind spuse, avem practic tot scenariul pe masa pentru o “escaladare dementa” a lui Putin care poate “servi astazi” poporului ca Rusia este atacata de Ucraina prin Prigojin. De astazi, studiourile din televiziune vor fi invadate de specialisti militari care ne vor explica despre infrangerea Rusiei imperiale. Putin isi cauta un loc sa fuga, in timp ce Prigojin este primit ca un erou de catre poporul rus asuprit. Dupa ce toate aceste fictiuni se vor incheia, va urma escaladarea Rusiei care ne va aduce mai aproape de pace si de inceperea reconstructiei Ucrainei. Sunt prea multi bani in joc si prea bine impartite sumele intre smecheri, ca luptele prin sate sa mai dureze ani de zile fara ca nimeni sa nu incaseze. Consider ca tot ceea ce vedem ne duce mai aproape de faza reconstructiei visate de cinicii americani. Sferele de influenta din marea Ucraina se vor imparti intre americani, rusi si chinezi, Europa ramanand iar cu paiul scurt in mana.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App