New York: Licitaţiile de toamnă au înregistrat încasări de aproape două miliarde de dolari

Vânzările din timpul săptămânii de licitaţii de toamnă de la New York au totalizat aproape 2 miliarde de dolari (1,94) în total pentru cele două case principale, Christie's şi Sotheby's, potrivit cifrelor publicate vineri, informează France Presse, potrivit Agerpres.

Această cifră este cu mult inferioară celei înregistrate la licitaţiile de primăvară, adică 2,65 miliarde de dolari, dar săptămâna a fost marcată atunci de dispersarea colecţiei Rockefeller.

Această colecţie gigantică a atins numai ea suma de 832 milioane de dolari la Christie's, aproape dublu faţă de vechiul record deţinut de colecţia Yves Saint Laurent şi Pierre Berge (484).

Revenirea la un format şi la o ofertă mai convenţionale a permis Sotheby's să se apropie de rivalul său Christie's în acestei săptămâni new-yorkeze, cu 835 milioane de dolari, faţă de 1,1 miliarde pentru cea de-a doua.

Şi de data aceasta, dar într-o măsură mai mică, Christie's a fost ajutată de dispersarea unei colecţii de amploare, cea a magnatului american în domeniul turismului Barney Ebsworth, care a avut încasări de 323 milioane de dolari, al patrulea total cel mai important înregistrat.

Pentru prima dată în doi ani, niciun tablou nu a atins valoarea de 100 milioane de dolari în timpul acestei săptămâni.

Cu toate acestea, tabloul "Chop Suey" al pictorului american Edward Hopper nu a mers atât de departe, găsind un cumpărător pentru suma de 91,8 milioane de dolari, incluzând taxele şi comisioanele, marţi la Christie's.

Joi, tot la Christie's, o pictură a artistului britanic David Hockney, ''Portrait of an Artist (Pool with two figures)'' (piscină cu două figuri), a fost vândută pentru 90,3 milioane de dolari, un record pentru un artist în viaţă.