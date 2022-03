Nicolo Napoli, mulțumit de jocul echipei sale: Felicit băieţii, au făcut un meci foarte, foarte mare şi au obţinut un rezultat bun

Antrenorul echipei FC U Craiova, Nicolo Napoli, şi-a lăudat jucătorii după victoria obţinută în partida cu FC Rapid, conform news.ro.

"Felicit băieţii, au făcut un meci foarte, foarte mare şi au obţinut un rezultat bun. Asta e ce vreau de le ei şi asta vor suporterii, să câştige meciurile. Am mai avut trei, patru ocazii de a marca, am avut forţa de a reveni în meci, am egalat, am marcat încă două goluri. A fost un joc spectaculos, făcut de ambele echipe, s-a jucat deschis şi e bine că am câştigat noi trei puncte. Mâine plecăm al Sfântu Gheorghe, jucăm cu Sepsi, o echipă bună, cu un antrenor bun. Dar şi Craiova are un antrenor bun, va fi un duel italian. Va fi un meci greu, dar după victoria de astăzi sunt mai liniştit, mai băgăm o baterie ca să facem un meci foarte bun la Sepsi şi să câştigăm toate punctele. A fost clar penalti în prima repriză, dar acum nu mai contează", a declarat Napoli, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FC U Craiova a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (0-0), pe FC Rapid, într-un meci din etapa a XXIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor.

Au marcat: Baeten '72, Sidibe '74, Compagno '77 / Vojtus '58, Kait '81.