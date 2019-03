Nicușor Dan spune că va demisiona din USR - Am găsit soluția cu înscrierea pentru o perioadă scurtă în USR, le-am comunicat-o și au fost de acord

Nicușor Dan susține ca nu intentioneaza sa ramana in USR, mentionand ca înscrierea temporara in partid a fost strict pentru a da o mana de ajutor Aliantei USR-PLUS pentru a putea forma alianta de participare la alegerile europarlamentare.

"O sa imi dau demisia. Eu am aflat aceasta stire ieri, când intram la un medic . Dupa aceea am inceput sa primesc telefoane din toate partile, am avut propria mea reflectie, a trebuit sa vad cum sa fac sa fac lucrurile in mod legal, am gasit solutia cu înscrierea pentru o peroada scurta in USR, le-am comunicat-o si au fost imediat de acord", a declarat Nicușor Dan la Antena 3.

