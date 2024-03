Nicușor Dan, dezvăluiri din culisele relației sale cu Klaus Iohannis: 'Știu că atunci a vorbit cu liderii coaliției'

Nicușor Dan a fost invitatul emisiunii "La final", moderată de Ionuț Cristache la Prima News într-o duminică. La un moment dat, întrebat despre relația sa cu președintele Klaus Iohannis, s-a adus în discuție momentul dinaintea alegerilor locale din 2020, când actualul primar al Capitalei a fost surprins ieșind din Palatul Cotroceni, unde avusese o discuție cu președintele țării.

Totodată, s-a readus în discuție faptul că în 2020, Klaus Iohannis l-a sprijinit deschis pentru a ajunge în fotoliul de primar al Bucureștiului. Întrebat dacă astăzi se mai bucură de sprijinul lui Iohannis, Nicușor Dan a dat de înțeles că nu are un răspuns cert.

„Acum, domnia sa este cumva, dacă nu garantul, asociatul coaliției PNL-PSD. Mi-e greu să cred că o să existe o delimitare specială pentru București pentru această chestiune. Dar am avut o relație bună în acest mandat. (...) Am avut dialog. Eu i-am solicitat fie ajutorul, fie opinia. De exemplu, când am avut sfârșitul de 2021, înainte de Războiul din Ucraina, când a explodat prețul gazelor. Mi-am dat seama după calcule că nu ne ajunge bugetul pentru anul următor și i-am solicitat sprijinul și pentru o discuție cu liderii coaliției PNL PSD. Știu că a vorbit cu liderii coaliției pe această temă, cu domnul Ciucă și cu domnul Ciolacu. I-am spus în momente importante care sunt problemele pe care le avem“, a povestit Nicușor Dan.

„Acum, cum v-am spus, domnia sa este asociat cu această coaliție care are un singur candidat. Dar în viața noastră politică viitoare se pot întâmpla multe“, a conchis edilul-șef al Capitalei.