FOTO - Noi dezvăluiri despre Klaus Iohannis: nu se lăsa la profesori și chiar îi învăța cum să rezolve 'elegant' o problemă

Consiliul Judeţean Sibiu prezintă povestea lui Michael Reger, preotul evanghelic care slujeşte în fosta abaţie a ordinului cistercian, ridicată în Cârţa, începând cu anul 1202. A fost handbalist de divizia „A” şi coleg în două şcoli la Liceul „Brukenthal” cu preşedintele Klaus Iohannis, relatează News.ro.

Michael Reger conduce, de aproape trei decenii, abaţia cisterciană de la Cârţa acolo unde este omul pe care întreaga comunitate îl respectă şi îl preţuieşte.

Cum era Iohannis, în calitate de elev?

Născut în localitatea Roşia, judeţul Sibiu, fostul jucător de handbal devenit preot, a studiat la Sibiu, unde a fost coleg de clasă cu Klaus Werner Iohannis, cel care, la rândul său, avea să devină profesor, inspector şcolar general, primar al Sibiului şi preşedinte al României: „Am fost colegi începând cu clasa a V-a, prima dată la Şcoala nr. 3, apoi, la Şcoala nr. 2, dar şi la Liceul „Brukenthal”. Klaus era foarte bun la fizică şi la matematică. A fost un elev cu adevărat excepţional. Era singurul care ridica mâna la aceste materii şi spunea profesorului: 'Dacă-mi permiteţi, eu am o metodă mai elegantă de rezolvare a problemei'. Şi o rezolva în felul său”.

Pe diploma de Bacalaureat a lui Michael Reger a fost trecută, la absolvire, meseria „lăcătuş”. După liceu a efectuat stagiul militar şi, ulterior, a devenit jucător la „Independenţa – Carpaţi Mârşa”, echipă care funcţiona pe lângă Întreprinderea de Construcţii Maşini Mârşa, un colos industrial cu peste 10.000 de angajaţi: „Am fost încadrat ca lăcătuş şi aveam un salar de 1.958 lei. Nu lucram în producţie, ajungeam în fabrică doar în zilele de salar”.

În comuna aflată pe malul stâng al Oltului, cunoscută şi sub denumirea de Cârţa Săsească, Kierz - în dialectul săsesc, Kerz - în germană şi Kerc - în maghiară, majoritatea sătenilor îi spun preotului Reger „Herr Pfarrer”, adică „domnul părinte”.

Cei aproape 2 metri înălţime şi alura sportivă îi confirmă din plin statutul de fost jucător de handbal care, între 1981 şi 1987 a evoluat la „Independenţa - Carpaţi Mârşa”, echipă cu care a ajuns în diviza „A”. „În 1983 am luat locul III la „Cupa României” şi locul IV în Campionatul Naţional de Handbal. A fost cel mai bun an al echipei”, îşi aminteşte Michael Reger.

La echipă a avut colegi care au făcut istorie în handbalul românesc: Ştefan Birtalan (devenit campion mondial), Werner Stöck (campion mondial şi olimpic, ulterior antrenor în RFG), Gavril Kicsid (campion olimpic) şi Aihan Omer, handbalist de origine tătară ce avea să ajungă antrenor al naţionalei de handbal masculin a României.

A devenit preot

Ultimele meciuri le-a jucat la echipa din Copşa Mică, între 1987 şi 1988, după care a luat o decizie radicală: să devină preot. „Am dat examen la Institutul Teologic din Sibiu şi, după cinci ani de facultate, un an ca diacon şi două examene finale grele, am devenit preot evanghelic. Din 1995 sunt preot în Cârţa”. „Ca sportiv, am funcţionat după deviza Jocurilor Olimpice „Citius, Altius, Fortius” – mai rapid, mai înalt, mai puternic. Asta mi-a fost mentalitatea atunci. Când am devenit preot, mi-am spus: Suntem toţi fraţi şi surori. Nimeni nu rămâne în spate”, spune Reger din casa parohială.