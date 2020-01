Nominalizații premiilor Sindicatul producătorilor americani: '1917' și 'Parasite', printre favoriții la Oscar

Sindicatul producătorilor americani, Producers Guild of America a anunțat marți lista nominalizaților pentru cea de-a 31-a ediție a premiilor considerate una dintre cele mai relevante surse de previziuni pentru Oscaruri, printre nominalizați regăsindu-se ”1917” și ”Parasite”, anunță MEDIAFAX.

Sindicatul producătorilor americani a ales nominalizații pentru distincțiile pe care le acordă deopotrivă pentru producțiile din cinematografe și de televiziune. Printre nominalizați se numără producții recent premiate la Globurile de Aur precum “1917,” “A fost odată la... Hollywood/ Once Upon a Time… in Hollywood” “Haios și blănos/ Missing Link”, “Succesiunea/ Succession”, “Fleabag” și “Chernobyl / Chernobyl”.

Premiile sindicatului producătorilor sunt privite de mult timp drept un bun indicator pentru Oscaruri, nu mai puțin de 21 de pelicule premiate de Academia Americană de Film repetând decizia sindicatului în ultimii 30 de ani, inclusiv producții precum “Green Book: O prietenie pe viață”, în 2019, și “Forma apei/ The Shape of Water” în 2018, notează platforma Variety.

Dintre comediile și dramele pentru televiziune singura producție de remarcată în 2019 care se regăsește între nominalizați și în 2020 este “The Marvelous Mrs. Maisel”, iar printre noile producții nominalizate se numără serialul HBO “The Watchmen”.

Pentru distincția Darryl F. Zanuck Award pentru producție a unui film artistic pentru cinema sunt nominalizate peliculele ”1917”, ”Ford v Ferrari”, ”The Irishman”, ”Jojo Rabbit”, ”Joker”, ”Knives Out”, ”Little Women”, ”Marriage Story”, ”Once Upon a Time in… Hollywood” și ”Parasite”.

Lista completă a nominalizaților poate fi consultată aici https://variety.com/2020/film/awards/producers-guild-awards-2020-parasite-succession-fleabag-1917-1203459263/

Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul ceremoniei premiilor PGA programată pe 18 ianuarie, la Hollywood Palladium.

Printre cei care vor primi distincții onorifice se numără Ted Sarandos (Premiul Milestone); Brad Pitt, Dede Gardner și Jeremy Kleiner of Plan B (Premiul Realizări în Film Artistic David O. Selznick); Marta Kauffman (Distincția Norman Lear pentru realizări în Televiziune); Octavia Spencer (Premiul Visionary); și producția Lionsgate “Bombshell” (Premiul The Stanley Kramer).

Sindicatul producătorilor americani, Producers Guild of America, numără 8.200 de membri. Premiile pe care organismul le acordă anual sunt considerate una dintre cele mai serioase surse de previziuni pentru dinamica premiilor Oscar. Cea de-a 30-a ediție a Premilor PGA a avut loc sâmbătă seara la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.