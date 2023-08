Nou studiu: medicamentul Wegovy produs de Novo Nordisk pentru pierderea în greutate are beneficii și pentru inimă

Compania de medicamente Novo Nordisk a anunţat marţi că un studiu de amploare a arătat că medicamentul său foarte eficient împotriva obezităţii, Wegovy, are şi un beneficiu cardiovascular clar, o descoperire de natură să sporească speranţele producătorului danez că Wegovy va putea fi prescris nu doar ca medicament pentru remedierea stilului de viaţă, relatează Reuters.

Studiul în fază avansată a arătat că pacienţii care au luat Wegovy au avut o incidenţă cu 20% mai mică a atacurilor de cord, a accidentelor vasculare cerebrale sau a deceselor cauzate de boli cardiace, comparativ cu cei care au luat un placebo, a informat Novo Nordisk, conform news.ro

Acest rezultat este semnificativ mai bun decât cele 15-17 procente preconizate de investitori şi analişti înainte de publicarea acestor date oficiale aşteptate cu nerăbdare. Rezultatele nu au fost încă revizuite de comunitatea ştiinţifică medicală, precizează Reuters.

Studiul, numit SELECT, a implicat 17.500 de persoane supraponderale sau obeze cu antecedente de boli de inimă, cu vârsta de 45 de ani sau mai mult, dar fără antecedente de diabet.

Studiul a început în urmă cu aproape cinci ani pentru a testa dacă injecţia săptămânală prescrisă pentru pierderea în greutate are şi alte beneficii medicale.

SPERANTE MARI PENTRU NOVO NORDISK



Vestea a făcut ca acţiunile celei de-a doua cea mai valoroasă companie listată la bursă din Europa, după marca de lux LVMH, să urce cu peste 13%, atingând maxime record. Acţiunile Novo Nordisk au urcat cu aproape 150% în ultimii doi ani.

Rezultatele ar putea ajuta, de asemenea, la convingerea asigurătorilor din SUA şi a autorităţilor sanitare din Europa, care sunt atente la costuri, să acopere costul Wegovy pentru un segment mai larg de pacienţi. Planul de sănătate Medicare din SUA pentru americanii mai în vârstă, de exemplu, clasifică tratamentele pentru pierderea în greutate drept medicamente pentru stilul de viaţă. Experţii spun că noile date ar putea determina SUA, unde Wegovy costă 1.300 de dolari pe lună, să reevalueze acest lucru.

Rezultatele vor stârni probabil dezbateri: beneficiile medicale pe termen lung sunt oare suficiente pentru a reduce povara generală asupra sistemelor de sănătate şi costul pentru tratamentul bolilor de inimă la persoanele supraponderale şi obeze?

Dr. Jeff Levin-Scherz, consultant la Willis Towers Watson, care consiliază angajatorii în materie de beneficii, este de părere că medicamentele s-ar putea dovedi, în cel mai bun caz, eficiente din punct de vedere al costurilor în ceea ce priveşte îmbunătăţirea vieţii pacienţilor mai degrabă decât în ceea ce priveşte reducerea costului total al îngrijirii lor.



Marile companii americane care gestionează asigurările de sănătate ale angajaţilor lor şi care, în mod tradiţional, acopereau tratamentele pentru pierderea în greutate, le-au redus din cauza costurilor în creştere.

WEGOVY, MEDICAMENTUL CU CARE NOVO NORDISK AR PUTEA DA LOVITURA

Cu toate acestea, datele studiului de referinţă arată că Wegovy are "potenţialul de a schimba modul în care este privită şi tratată obezitatea", a declarat Martin Holst Lange, vicepreşedinte executiv pentru dezvoltare la Novo Nordisk, în comunicat.



Novo Nordisk a declarat că are de gând să depună în acest an o cerere pentru extinderea indicaţiilor de prescriere medicală pentru injecţia săptămânală la autorităţile de reglementare din SUA şi Uniunea Europeană.



Rezultatele detaliate ale studiului vor fi prezentate în cadrul unei conferinţe ştiinţifice mai târziu în cursul acestui an, dar analiştii vor fi atenţi totodată şi la rezultatele economice pe care compania Novo urmează să le prezinte joi pentru cel de-al doilea trimestru.

Wegovy, un medicament din ce în ce mai popular, a transformat piaţa medicamentelor prescrise pentru scăderea în greutate de la lansarea sa în SUA, în iunie 2021, captând atenţia pacienţilor, investitorilor şi celebrităţilor din întreaga lume şi stimulând acţiunile Novo.

Injecţia săptămânală îi face pe pacienţi să se simtă sătui pentru mai mult timp şi duce la o pierdere medie în greutate de 15% atunci când este combinată cu modificări ale dietei şi cu exerciţii fizice. Wegovy aparţine unei clase de medicamente cunoscute sub numele de agonişti ai GLP-1, dezvoltate iniţial pentru tratarea diabetului de tip 2.



Peste 650 de milioane de adulţi din întreaga lume sunt obezi, de peste trei ori mai mulţi decât în 1975, iar alţi 1,3 miliarde de oameni sunt supraponderali, ceea ce agravează afecţiuni precum bolile de inimă şi diabetul, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.



Analistul Soren Lontoft Hansen, de la Sydbank, a declarat că rezultatele studiului, mai bune decât se aşteptau, vor stârni agitaţie în rândul medicilor care prescriu medicamente anti-obezitate. "De asemenea, ar putea creşte posibilitatea (...) ca Novo să poată obţine subvenţii pe anumite pieţe", a spus el.



Analiştii de la Barclays au declarat că un rezultat pozitiv al studiului ar putea creşte utilizarea Wegovy cu 25% până în 2030, dacă va obţine aprobarea pentru o prescriere extinsă.



Compania se străduieşte deja să facă faţă cererii americane, care a crescut vertiginos.