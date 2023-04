Noua strategie de recrutare a rușilor: au pus ochii pe antrenorii de fitness/ Video

Ministerul rus al Apărării a lansat un clip video în care îi îndeamnă pe cetățenii obișnuiți să se înroleze. Sutn vizați taximetriștii, agenții de securitate din magazine sau instructorii de fitness.

"Nu a servit, nu e om. Ce păcat, atâta potențial irosit!”, se arată în clipul de promovare al Rusiei.

Campania denumită generic ”Ivan” sugerează că orice om obișnuit poate deveni peste noapte soldat și le cere rușilor să meargă pe front pentru a deveni bărbați adevărați.

???? In connection with the upcoming start of the Ukrainian counteroffensive, Russian Defense Ministry placed an ad calling for cab drivers, security guards, and fitness trainers to go to war. The ad indicates that these categories of citizens have the wrong profession.



