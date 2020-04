Noua Zeelandă: 51 de secunde de reculegere pentru victimele de la Christchurch, la un an şi o lună de la atacuri

Locuitorii din Noua Zeelandă sunt invitaţi să păstreze 51 de secunde de tăcere miercuri, în memoria victimelor atacurilor de acum un an de la două moschei din oraşul Christchurch, transmite dpa potrivit Agerpres.

Festivităţile naţionale de comemorare a atentatelor în care 51 de oameni au fost împuşcaţi mortal de un australian adept autodeclarat al 'supremaţiei albilor' au fost anulate din cauza temerilor legate de răspândirea noului coronavirus.Consiliul abrahamic al evreilor, creştinilor şi musulmanilor din Wellington i-a îndemnat pe neozeelandezi să comemoreze totuşi atacurile pe cont propriu.Copreşedintele evreu al Consiliului, Dave Moskovitz, a propus ca miercuri, începând de la ora locală 01:40 după amiaza - momentul în care au început atacurile, cu un an şi o lună în urmă - neozeelandezii să păstreze 51 de secunde de tăcere şi să se gândească în acest timp la modul în care s-a schimbat ţara după atacuri şi cum să contribuie la crearea unei societăţi incluzive."Le cerem oamenilor din fiecare cămin să se oprească timp de mai puţin de un minut, pe 15 aprilie, şi să se gândească: ce pot să fac, ce poate comunitatea noastră să facă şi ce poate face Noua Zeelandă pentru a pune capăt urii din gândurile, cuvintele şi gesturile noastre?", a spus el.Copreşedintele creştin al aceluiaşi for, părintele Ron Bennett, a precizat că, deşi a trecut o lună de la împlinirea unui an de la acele fapte, cel mai important eveniment din istoria Noii Zeelande nu poate rămâne nemarcat."Le cerem oamenilor 51 de secunde de reculegere, una pentru fiecare viaţă pierdută în atacuri, pentru a construi o societate mai umană. COVID-19 poate să ne încetinească în acest demers, dar nu ne poate opri", a menţionat Bennett.În paralel, bilanţul total al cazurilor de contaminare cu noul coronavirus anunţat luni de autorităţile neozeelandeze era de 1349, cinci decese, majoritatea persoane în vârstă, şi 546 persoane recuperate.