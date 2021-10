Noua Zeelandă pierde primul meci după aproape un an, în faţa Africii de Sud, în Rugby Championship

All Blacks au pierdut primul meci după aproape un an, 29-31, în faţa campioanei mondiale en-titre, Africa de Sud, sâmbătă, pe Robina Stadium din Gold Coast (Australia), în partida care a tras cortina peste ediţia din acest an a Rugby Championship, cel mai puternic turneu al emisferei de sud, potrivit Agerpres.

Cu toate acestea, clasamentul final nu a mai suferit schimbări, Noua Zeelandă câştigând trofeul competiţiei, pe care şi-l asigurase cu două etape în urmă, în timp ce Springboks s-au clasat pe locul 3.

Noua Zeelandă pierduse ultimul meci în noiembrie anul trecut, când s-a înclinat absolut surprinzător, cu 15-25, în faţa Argentinei, în cadrul aceluiaşi turneu de la care au lipsit însă sud-africanii, în contextul restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus.

Sâmbătă, Africa de Sud a reuşit să revină spectaculos după ce la pauză era condusă cu 20-14, impunându-se în final graţie a două eseuri reuşite, un drop gol şi transformarea a şase lovituri de pedeapsă. All Blacks au punctat prin trei eseuri, unul transformat, şi fructificarea a patru lovituri de pedeapsă.

Într-un alt meci disputat sâmbătă, Australia a învins cu 32-17 Argentina.

Noua Zeelandă încheie astfel turneul pe primul loc, cu 25 puncte, urmată de Australia, 18 puncte, Africa de Sud, 15 puncte şi Argentina, 0 puncte.