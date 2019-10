Noul șef al TAROM îl pune la punct pe soțul purtătoarei de cuvânt a lui Klaus Iohannis: 'Eu sunt pilot, nu mercenar'

Valentin Gvinda, pilotul numit la conducerea Tarom, spune într-o postare pe Facebook că nu este mercenar, nici înregimentat politic și nici reprezentant al vreunui grup de interese, răspunzând astfel unei postări a pilotului Emil Dobrovolschi, care critica schimbările de conducere din companie.

„Eu sunt Pilot si nu sunt mercenar...am început acesta profesie în 1981, atunci cand altii care judeca acum, nici nu se nascusera inca, si pentru ca toata lumea sa stie, nu sunt inregimentat politic si nici nu am fost vreodata, nici macar atunci cand unii dintre voi erati inca la gradinita si care pentru ca acum sunteti baieti mari, ar fi trebuit sa stiti macar ca in acea vreme, era obligatoriu sa fi membru de partid ca sa iesi pilot comandant...eu prima calificare de pilot comandant am primit o in 1987...Eu nu am venit in Tarom nici ieri si nici acum o luna, activitatea mea de pilot este publica, si firesc sunt mandru de ea dupa 38 de ani de zbor, inceputa in aviatia utilitara, AACR si aici la Tarom, unde voi cei de azi atat de obedienti si malitiosi, va aratati nemultumirea unei schimbarii pe fb...Si tot pentru voi, cei razvratiti si nemultumiti va sugerez sa veniti sa discutam direct chestiunile care va framanta si care va nelinistesc...incetati va rog cu vaicarelile si mizerile pe fb, aratati va demnintatea de piloti daca vorbiti despre aceasta profesie sau daca cu adevarat va pasa de Tarom...Eu nu fac parte a vreunui grup de interese si ma bucur ca este asa, iar cei ce ma cunosc cu adevarat pot confirma acest fapt”, spune Gvinda.

Noul director Tarom spune că își propune să scoată compania din situația dificilă în care se află. „Si va mai spun ceva....calitatea umana in aceasta breasla nu se cunatifica in MTOW ul avionului pe care l zbori...si nici cate bmw uri sau bilete de avion ai vandut la viata ta....aviz amatorilor de functii inalte si care si azi plang pe la usile demnitarilor sa le primeasca...”, încheie Gvinda.

Emil Dobrovolschi, pilot Tarom, soțul purtătoarei de cuvânt a președintelui Klaus Iohannis, Mădălina Dobrovolschi, a scris un comentariu dur la adresa situației din compania de stat, după ce Mădălina Mezei a fost demisă la începutul săptămânii din funcţia de director general, criticând numirile politice. "Noi, pilotii, nu facem politica. Pilotăm avioane si ducem pasageri la destinație, in siguranța. Am tăcut si ne-am înghițit amarul cand ne-au pus șefi tot felul de mercenari si oameni fără nicio experienta, cand analfabeți care scriu ,,mi-au" intr-un cuvânt au ajuns mari șefi in minister si ,,aveau grija de aviatie". Am tăcut văzând compania Tarom ajungând sa fie alungată din birourile din Otopeni încât am ajuns sa stam pe canapele pe holuri in timp ce in birourile noastre stau companii concurente. Acum politrucii ne schimba din răzbunare al patrulea manager general, unul crescut in Tarom si care are cu adevărat planuri de viitor si noi tăceam???", a scris Emil Dobrovolschi pe Facebook.

Demiterea Mădălinei Mezei a luat o turnură aparte, după ce fosta directoare l-a acuzat pe ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc, de faptul că i-a cerut să reţină aeronavele Tarom care efectuau curse interne la sol în ziua moţiunii, pentru a împiedica parlamentarii să ajungă în Capitală. Cuc a răspuns, pe Facebook, că sunt „minciuni aruncate pe piață”.